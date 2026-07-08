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Assassin’s Creed Black Flag Resynced
La icónica aventura pirata en solitario regresa con Assassin's Creed Black Flag Resynced, que se lanzará el 9 de julio de 2026. Navega por el Caribe en la piel de Edward Kenway durante la Edad de Oro de la Piratería en esta nueva versión fielmente mejorada, con imágenes impresionantes, una jugabilidad optimizada y contenido nuevo.
DETALLES
- Desarrollador:Ubisoft Montreal
- Publisher:Ubisoft Entertainment
- Género:Adventure
- Fecha de Lanzamiento:8/Julio/2026
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Assassin’s Creed Black Flag ResyncedLa icónica aventura pirata en solitario regresa con Assassin’s Creed Black Flag Resynced, que se lanzará el 9 de julio de 2026. Navega por el Caribe en la piel de Edward Kenway durante la Edad de Oro de la Piratería en esta nueva versión fielmente mejorada, con imágenes impresionantes, una jugabilidad optimizada y contenido nuevo.
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