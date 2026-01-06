Las decisiones de PlayStation, Valve, Xbox y Nintendo que definirán 2026

En los siguientes 12 meses, PlayStation y Xbox intentarán mantener la vigencia de sus consolas en una generación que se ha prolongado más de lo previsto. Por su parte, Nintendo y Valve buscarán consolidar su nuevo hardware y redefinir su posición en el mercado.

Las próximas crisis tecnológicas y los cambios en la industria anticipan que 2026 estará lleno de desafíos para todas las compañías, que deberán tomar decisiones clave para definir su futuro a largo plazo y encaminarse hacia una nueva etapa.

¿Qué les espera a PlayStation, Xbox, Nintendo y Valve? ¿Quiénes definirán el panorama de la industria en 2026? A continuación, damos nuestros pronósticos para el nuevo año.

PlayStation luchará por mantener el liderazgo

Pese a los altibajos recientes, la división de videojuegos de Sony se mantiene al frente de la generación. Con la confirmación de que PS5 apenas está en la mitad de su ciclo de vida, la compañía deberá tomar decisiones clave para sostener su posición dominante en el mercado.

La gestión de Jim Ryan dejó secuelas importantes tras el fallido impulso a los juegos como servicio. Ahora, 2026 representa una oportunidad para redefinir la estrategia y recuperar la confianza de los jugadores.

Los primeros indicios de ello ya están en el horizonte: juegos como Marvel’s Wolverine, Saros y Marvel Tōkon: Fighting Souls dejan claro que los exclusivos aún son importantes en su estrategia para los próximos meses. Su prioridad es mantener un flujo constante de lanzamientos de alto perfil. Lo logrará con posibles acuerdos de exclusividad con terceros y, al mismo tiempo, con los estrenos multiplataforma que Xbox tiene planeados para 2026.

PlayStation tiene garantizados grandes juegos para 2026

Todo indica que PlayStation conservará el liderazgo sin realizar grandes movimientos, tal como ha ocurrido a lo largo de la generación. PS5 se ha consolidado como la consola más popular del mercado tras el descenso en las ventas de Xbox, lo que abre para Sony la oportunidad de definir con calma su estrategia para la próxima generación.

Desde esta perspectiva, todo apunta a que la división de juegos de Sony tendrá un 2026 relativamente cómodo, y que su estrategia estará centrada más en la continuidad que en las innovaciones.

Si bien todo apunta a un regreso al enfoque centrado en los exclusivos, la compañía aún deberá aclarar su rumbo. Por ahora, es difícil descartar una mayor expansión hacia los juegos como servicio e, incluso, hacia los lanzamientos multiplataforma. En cuanto a su negocio de consolas, una de las decisiones más relevantes para PlayStation será cómo responder al impulso de Switch 2, que gana cada vez más fuerza y amenaza con quitarle terreno.

Una de las grandes incógnitas de 2026 es si PlayStation seguirá los planes de Xbox para ganar aún más cuota de mercado o se apegará al modelo tradicional, con el que ha obtenido la victoria en varias ocasiones.

Xbox continuará con su reinvención mientras celebra su legado

Xbox cerró 2025 como uno de los años más complicados de su historia reciente. Su reputación sufrió debido a los despidos, los cierres de estudios y la cancelación de proyectos. A esto se sumaron el desplome en las ventas de consolas y el abandono de los exclusivos como pilar estratégico, decisiones que erosionaron aún más la identidad de la marca.

En 2026, Xbox tomará una de las decisiones más importantes de su historia: permitir que franquicias como Halo lleguen a PlayStation. Esto marcará el fin de una era para la marca y coincidirá con la celebración de su 25.° aniversario, que llegará en pleno proceso de reinvención.

Ahora que sus consolas han quedado en segundo plano a la espera de la nueva generación, una de las decisiones clave de Xbox será profundizar en su estrategia de llevar su ecosistema a todas partes. Los servicios, el fortalecimiento de su ecosistema y la expansión multiplataforma serán los ejes centrales de su futuro.

Xbox continuará con su transformación mientras voltea a ver su pasado

Los próximos meses serán de transición y la compañía deberá mantener el impulso. Para ello, tiene un calendario sólido de lanzamientos por parte de Xbox Game Studios y Activision Blizzard. La compañía ahora es el líder del contenido y uno de los mayores distribuidores de la industria. En 2026, es probable que por fin apueste por Switch 2 y mantenga lanzamientos de peso en PS5.

Este contexto obligará a Xbox a completar su proceso de reinvención y mejorar su comunicación antes de que arranque la generación de Xbox Magnus. A la vez, tendrá que ofrecer una celebración de 25.º aniversario que apele a la nostalgia y al legado que ha construido a lo largo de las décadas.

Xbox deberá convencer a sus jugadores de que la marca aún tiene valor propio luego de abandonar las exclusivas, dejar en segundo plano las consolas y aumentar el precio de Game Pass. Sus fans buscan motivos para recuperar la confianza, y la compañía deberá ofrecerlos si quiere seguir vigente.

Nintendo deberá consolidar Switch 2 bajo un nuevo liderazgo

Switch 2 tuvo un buen arranque, aunque todavía está lejos de igualar el impacto inicial de su antecesor. En 2026, Nintendo deberá acelerar la adopción del sistema, que se ha visto impactada por su enfoque continuista.

La respuesta a este reto es clara: reforzar su catálogo con una oferta constante de juegos de calidad. Nintendo aún no saca las cartas fuertes, por lo que tendrá que decidir si 2026 será el año ideal para un nuevo Super Mario Bros., el próximo The Legend of Zelda o una entrega más de Pokémon.

Estas franquicias celebrarán aniversarios importantes en los próximos meses, lo que convierte a 2026 en una oportunidad ideal para que Nintendo sorprenda con lanzamientos de alto perfil, capaces de impulsar a Switch 2.

También será muy importante que no descuide su relación con terceros, pues su consola puede tener un mejor catálogo que su antecesora. Además, resolver el tema de las Game Key-Cards sería un paso clave, pues ello impulsaría aún más el atractivo del sistema entre jugadores y desarrolladores.

Nintendo deberá impulsar Switch 2 mientras su división americana se adapta al nuevo liderazgo de Devon Pritchard

Más allá de los juegos, Nintendo también deberá tomar decisiones clave en torno al posicionamiento de Switch 2. La crisis de memoria podría afectar el precio del hardware y los planes para futuras revisiones del sistema. Dado que se trata de una consola reciente que aún no ha sufrido aumentos de precio, un ajuste en su segundo año sería perjudicial, sobre todo cuando la compañía ya enfrenta críticas por el costo de sus juegos.

Devon Pritchard, la nueva presidenta de la división americana, deberá guiar a la empresa en una etapa decisiva para Switch 2, que debe consolidarse en los próximos 12 meses a partir de los cimientos que dejó Doug Bowser.

Es un hecho que Nintendo continuará con su expansión más allá de los videojuegos. Super Mario Galaxy: La película debutará en unos meses para arrasar en la taquilla. Esto deja las puerta abiertas para que la empresa de Kioto revele por completo sus planes para la industria cinematográfica, más allá de la película de The Legend of Zelda.

Valve será el factor disruptivo de la industria

Valve dio un golpe sobre la mesa con la revelación de su nuevo hardware. La nueva Steam Machine, Steam Frame y el Steam Controller prometen convertirse en una de las grandes tendencias del año. Con ello, reforzará su ambición por expandir el ecosistema de Steam más allá de la PC tradicional.

La compañía de Gabe Newell será el factor disruptivo de 2026 y una posible amenaza para los planes a futuro de PlayStation y, principalmente, de Xbox. La Steam Machine será una de las estrellas del año, pues su propuesta encaja con lo que muchos jugadores buscan: potencia, accesibilidad y el atractivo de Steam desde la comodidad de su sala.

Sin embargo, el camino de Valve tiene importantes obstáculos. La crisis de memoria amenaza con encarecer el precio de la Steam Machine que, de ser demasiado alto, podría perder gran parte de su atractivo frente a una PC convencional. La compañía ya confirmó que el hardware no estará subsidiado y que tendrá un costo similar al de una computadora con especificaciones equivalentes, así que estará en aprietos ante la crisis tecnológica.

Valve intentará ganar cuota de mercado mientras se enfrenta a la crisis global de memoria

Valve tendrá 2 caminos por delante: absorber el impacto en el precio para mantener la competitividad del dispositivo o apostar por un costo más elevado, con todos los riesgos que eso implica.

A pesar de este desafío, Steam y SteamOS serán protagonistas en los próximos meses. Además de su peso en el mercado de sistemas portátiles, la tienda y el sistema operativo serán claves en la expansión del ecosistema de Valve y en la forma en que los jugadores acceden al contenido, algo que será sumamente importante en la próxima generación.

¿Qué te parece el panorama de la industria para 2026? Encontrarás todas las noticias sobre la industria de los videojuegos en esta página.