The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo Switch 2)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo Switch 2)

Disponible en:
Nintendo Switch 2

El malvado Ganondorf está tramando robar la mítica Trifuerza del Reino Sagrado y conquistar el mundo. Ahora, Link debe convertirse en el héroe del tiempo y salvar el reino en esta historia clásica, creada desde cero para la consola Nintendo Switch 2.

DETALLES

  • Desarrollador:Nintendo
  • Publisher:Nintendo
  • Género:Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:4/Noviembre/2026

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