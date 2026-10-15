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The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo Switch 2)
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El malvado Ganondorf está tramando robar la mítica Trifuerza del Reino Sagrado y conquistar el mundo. Ahora, Link debe convertirse en el héroe del tiempo y salvar el reino en esta historia clásica, creada desde cero para la consola Nintendo Switch 2.
DETALLES
- Desarrollador:Nintendo
- Publisher:Nintendo
- Género:Adventure
- Fecha de Lanzamiento:4/Noviembre/2026
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