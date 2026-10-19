Final Fantasy Resonance

Final Fantasy Resonance

Disponible en:
Pc

Regresa al mundo de pixel art de FINAL FANTASY, que ha evolucionado a partir de sus raíces clásicas. Viaja con compañeros unidos por el destino y recurre a las Visiones para que te ayuden en la batalla y descubras la verdad detrás de una fuerza que amenaza con llevarlo todo a la ruina.

DETALLES

  • Desarrollador:Lancarse, Square Enix Creative Studio 5
  • Publisher:Square Enix
  • Género:Role-playing (RPG), Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:21/Octubre/2026

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