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Final Fantasy Resonance
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Regresa al mundo de pixel art de FINAL FANTASY, que ha evolucionado a partir de sus raíces clásicas. Viaja con compañeros unidos por el destino y recurre a las Visiones para que te ayuden en la batalla y descubras la verdad detrás de una fuerza que amenaza con llevarlo todo a la ruina.
DETALLES
- Desarrollador:Lancarse, Square Enix Creative Studio 5
- Publisher:Square Enix
- Género:Role-playing (RPG), Adventure
- Fecha de Lanzamiento:21/Octubre/2026
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