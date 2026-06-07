Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day

Disponible en:
Xbox Series Xs

Vive el brutal horror del Día de la Emergencia a través de los ojos de Marcus Fenix en la historia de origen de una de las sagas más aclamadas de los videojuegos.

DETALLES

  • Desarrollador:The Coalition
  • Publisher:Xbox Game Studios
  • Género:Shooter, Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:5/Octubre/2026

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