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Silent Hill Townfall
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Silent Hill: Townfall es una película de terror psicológico independiente y de larga duración ambientada en el frío y aislado escenario de Escocia, en 1996.
DETALLES
- Desarrollador:Screen Burn
- Publisher:Annapurna Interactive
- Género:Puzzle, Adventure
- Fecha de Lanzamiento:23/Septiembre/2026
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