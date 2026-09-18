Silent Hill Townfall

Silent Hill Townfall

Disponible en:
Playstation 5, Pc

Silent Hill: Townfall es una película de terror psicológico independiente y de larga duración ambientada en el frío y aislado escenario de Escocia, en 1996.

DETALLES

  • Desarrollador:Screen Burn
  • Publisher:Annapurna Interactive
  • Género:Puzzle, Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:23/Septiembre/2026

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