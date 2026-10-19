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Phantom Blade Zero
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Acusado injustamente de la muerte de su amo y con el corazón destrozado, Soul tiene sesenta y seis días de vida. Solo y perseguido por sus antiguos compañeros, se abre camino en un mundo de lealtades cambiantes y espadas silenciosas, decidido a desentrañar la conspiración que lo ha condenado.
DETALLES
- Desarrollador:S-Game
- Publisher:S-Game
- Género:Role-playing (RPG), Hack and slash/Beat 'em up, Adventure
- Fecha de Lanzamiento:28/Octubre/2026
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