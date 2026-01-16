Gracias al éxito de Stellar Blade, SHIFT UP ayudó a familias necesitadas de Corea del Sur

El estudio demostró de nuevo su compromiso con las causas sociales a favor de los necesitados

SHIFT UP, estudio de Stellar Blade, ha sido noticia por los regalos que ofrece a sus desarrolladores como una muestra de agradecimiento. El compromiso social del estudio de Corea del Sur — también creadores de GODDESS OF VICTORY: NIKKE— va más allá de las paredes de sus oficinas. De acuerdo con reportes recientes, la compañía ayudó a familias necesitadas luego del éxito de sus juegos.

En días recientes, la desarrolladora hizo varios obsequios a sus trabajadores para reconocer su esfuerzo e incentivarlos a continuar con su excelente trabajo. También participó en una campaña local para apoyar a las familias de Corea del Sur que necesitan ayuda o pasan por un momento complicado. Con esto, SHIFT UP reafirma su deber con la sociedad más allá de los videojuegos.

SHIFT UP ayudó a familias necesitadas tras el éxito de Stellar Blade

De acuerdo con estimaciones recientes, Stellar Blade ya vendió más de 6 millones de copias. El juego protagonizado por EVE fue un rotundo éxito en PlayStation 5 y PC, lo que se ha reflejado en muy buenas ganancias para SHIFT UP. Por otro lado, GODDESS OF VICTORY: NIKKE sigue cautivando a los jugadores con atractivas colaboraciones y novedades que también aportan buenas cifras a los bolsillos de la compañía.

Además de recompensas a sus empleados con atractivos bonos y regalos, SHIFT UP también ha hecho labor social durante los últimos años. Un reporte de Automaton reveló su participación en una campaña local para ayudar a familias necesitas de Corea del Sur. El estudio hizo una importante donación a la causa.

El éxito del juego le ha permitido a SHIFT UP ayudar a desarrolladores y a familias enteras

La desarrolladora apoyó la campaña con una donación de ₩5 millones de wones, es decir, cerca de $60,088 MXN para adquirir mantas y donarlas a decenas de familias. Esta iniciativa formó parte de un esfuerzo por ayudar a los necesitados durante la temporada de invierno. Un portavoz de SHIFT UP afirmó que se trató de una “pequeña ayuda” que fue posible gracias al éxito de la empresa y sus videojuegos.

El representante del estudio también confirmó que SHIFT UP sigue comprometido con el cumplimiento de sus labores sociales en Corea del Sur. Confirmó que apoyarán más campañas y que participarán en otras actividades a favor de los necesitados en el futuro.

Un estudio con causa social

Debido a su cultura y su filosofía laboral, no es la primera vez que SHIFT UP apoya una causa a favor de los necesitados. En 2023, cuando aún no era suficientemente grande como para salir a bolsa, el estudio donó ₩230 millones de wones ($27,6408 MXN) a la Cruz Roja de Corea del Sur. También apoyó a las víctimas del terremoto de Turquía con $100,000 USD.

Hyung-Tae Kim, director ejecutivo del estudio y responsable de varios de estos apoyos, ha donado dinero de su bolsillo para apoyar a personas en problemas por desastres naturales. En 2024, el estudio de Stellar Blade distribuyó alimentos a familias necesitadas y, además, permite que sus empleados sean parte de programas de voluntariado.

El estudio de Stellar Blade ha apoyado diversas campañas sociales

Actualmente, SHIFT UP trabaja en la esperada secuela de Stellar Blade, que promete ser más ambiciosa y espectacular. En colaboración con Tencent, trabaja en Project Spirits, un misterioso título multijugador que aún no tiene fecha de lanzamiento. El estudio también está interesado en explorar el potencial de la inteligencia artificial, pues la considera una herramienta necesaria para competir contra los grandes estudios de China y Estados Unidos.

