Arc Raiders tendrá una película o serie: Embark Studios ha recibido muchas ofertas para adaptar el shooter de extracción

El estudio confirmó que tienen interés en expandir la IP más allá de los videojuegos

La popularidad de Arc Raiders sigue en ascenso y, al parecer, es cuestión de tiempo para que tenga una película o serie. Embark Studios confirmó que ha recibido múltiples ofertas para adaptar el shooter de extracción y llevarlo más allá de los videojuegos. El interés por la franquicia no es ninguna sorpresa: se consolidó como una de las propuestas más populares de 2025 y, desde entonces, no ha perdido fuerza.

Embark Studios tiene planes a largo plazo para la IP, que ha rivalizado con sagas muy bien posicionadas, como Battlefield, Call of Duty, Fortnite, entre otras. Entre sus ideas está adaptar la acción y todo el universo de Arc Raiders a una producción para el cine o la televisión. Patrick Söderlund, jefe de la compañía, habló sobre las posibilidades de hacerla realidad en un futuro cercano.

Es cuestión de tiempo para que Arc Raiders tenga una película o serie

Los números de Arc Raiders reflejan la enorme popularidad que tiene entre los jugadores. De acuerdo con Rhys Elliot, analista de Alinea Analytics, el shooter de extracción ya vendió más de 12 millones de copias. En sus mejores días, ha registrado más de 3.2 millones de jugadores en todas las plataformas, por lo que es uno de los títulos más exitosos del momento.

Ante esto, es normal saber que diversas productoras quieren llevar Arc Raiders al cine y a la televisión. La franquicia ya tuvo un cameo en South Park, pero la idea es adaptar su universo en una producción original que apele a la enorme base de jugadores y a nuevas audiencias. Embark Studios confirmó que ha recibido varias propuestas y que está interesado en una producción basada en el shooter.

Hay varios interesados en llevar el shooter de extracción al cine o a la televisión

Durante una entrevista con GamesBeat (vía IGN), Patrick Söderlund reconoció que diversas compañías se han puesto en contacto con Embark Studios para negociar los derechos de la IP para el cine y la televisión. Sin revelar nombres ni detalles sobre las pláticas, el directivo se mostró interesado en hacer una película o serie de la franquicia.

Söderlund considera que el concepto y los personajes de Arc Raiders encajan a la perfección en una producción para la televisión o el cine. Cree que “sería divertido” adaptar el videojuego a un nuevo formato. Aclaró que por ahora no hay ningún proyecto en desarrollo, pero posiblemente ocurra en el futuro.

“No puedo decirles cuántas empresas se han comunicado con nosotros queriendo hacer una serie de televisión [y] una película a partir de esta propiedad intelectual. No nos importaría hacerlo. Sería divertido, pero hay que hacerlo bien. Espero que lo hagamos. Creo que la propiedad intelectual encaja muy bien con algo así”.

Adaptaciones de videojuegos que llegarán en 2026

Durante 2026, las películas basadas en videojuegos serán una clara tendencia de la industria del entretenimiento. Mientras una posible adaptación de Arc Raiders se hace realidad, Nintendo volverá a llevar su magia a la pantalla grande con Super Mario Galaxy: La Película, que debutará en abril para ofrecer un viaje por el espacio en compañía de Mario, Luigi, Peach y más personajes.

Además, Street Fighter y Mortal Kombat 2 revivirán la vieja rivalidad de las franquicias con películas que prometen mucho fanservice y acción. Los fanáticos del terror podrán disfrutar Return to Silent Hill, cinta que adaptará la historia de Silent Hill 2 a la pantalla grande.

Este año, también se espera que Resident Evil vuelva a los cines de la mano de Zach Cregger. El cineasta se inspirará en algunos de los juegos más emblemáticos de la franquicia para narrar una historia original.

El año traerá varias películas muy esperadas basadas en populares franquicias

