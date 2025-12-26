Cocreador de Tomb Raider cree que la saga no necesita remakes; nueva actriz de Lara Croft defiende Legacy of Atlantis

Luego de una ausencia de varios años, Tomb Raider regresará con varios proyectos. Uno de ellos es Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un remake del juego original de 1996. Crystal Dynamics y Amazon Games Studios consideran que el título será una “verdadera redefinición” del clásico. Debido al legado de la franquicia, el proyecto ha generado altas expectativas. Sin embargo, no todos están contentos con su existencia.

Paul Douglas, cocreador de la saga, reaccionó a la existencia de Tomb Raider: Legacy of Atlantis con poco entusiasmo. Considera que la saga debe buscar nuevos horizontes, en lugar de apostar por remakes, remaster o reinvenciones. Ante esto, Alix Wilton Regan, la nueva actriz de voz de Lara Croft, defendió el camino que tomará la serie para construir su futuro.

Cocreador de Tomb Raider critica el próximo remake de la saga

Cuando se habla de la creación de Tomb Raider se suele mencionar a Toby Gard. Sin embargo, Paul Douglas pieza clave para el surgimiento y éxito de Lara Croft. Se encargó de dar forma al primer juego de la saga, con importantes contribuciones en cuanto a diseño y sistemas de juego. Fue el encargado de que la propuesta de acción de Tomb Raider se distinguiera de lo ofrecía la industria en la década de los años 1990.

Luego de trabajar en varios juegos de la franquicia, Douglas tomó distancia de Tomb Raider, pero los jugadores lo recuerdan como uno de los cocreadores de la saga. El creativo reaccionó a la revelación de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, que justo será una reinvención del primer juego de la popular IP.

Crystal Dynamics y Amazon Games Studios traerán de regreso el primer juego de la saga

Por medio de sus redes sociales, el creativo publicó un boceto de un dinosaurio y la aventurera. En su mensaje, expresó su sorpresa por la revelación de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, pero se mostró poco entusiasmado por el regreso del juego de 1996. Desde su perspectiva, la franquicia no necesita relanzamientos mejorados, sino explorar nuevos horizontes y aventuras nunca vistas para Lara Croft.

“En lo personal, preferiría explorar nuevos mundos perdidos antes que otro remake, remasterización o reinterpretación de algo que creamos bajo una presión intensa en los años noventa. Crucemos los dedos, ¿no? Eso sí, los dinosaurios siempre serán geniales”.

El creativo no está convencido de los remakes o reinvenciones

Actriz de Lara Croft defiende el futuro de la franquicia

Alix Wilton Regan será la encargada de darle vida a Lara Croft en Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Tomb Raider: Catalyst, el nuevo juego de la franquicia que llegará en 2027. La actriz no está de acuerdo con la postura de Paul Douglas, por lo que respondió a sus declaraciones en una entrevista con The Gamer.

Desde la perspectiva de la actriz, Crystal Dynamics y Amazon Games Studios están haciendo cosas geniales para el futuro de la saga. Explicó que jugó los títulos originales para entender su legado y el papel de su personaje. Sin embargo, cree que es “contraproducente” enfocarse en las versiones originales, pues su reinvención será “genial y original”.

La actriz de Lara Croft cree que el remake será increíble

En cuanto a las declaraciones de Douglas, la actriz invitó al desarrollador a esperar para ver el futuro de la saga en todo su esplendor. Esto en referencia al a llegada de Tomb Raider: Catalyst, pero también lo hizo para expresar la confianza que tiene en lo que viene en camino.

“Vuelve a contactarme dentro de un año con tus comentarios”.

