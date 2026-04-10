“Ningún sistema es perfecto”: compañía de ROBLOX responde al caso de un abusador que pasará 28 meses en prisión y que contactó a su víctima en la plataforma de gaming

El delito dio nueva fuerza a las críticas en contra del juego y la seguridad que ofrece a los usuarios menores de edad

Otro día, otro escándalo relacionado con ROBLOX y los puntos débiles en su sistema de seguridad. Esta semana trascendió el caso de un usuario de la plataforma de gaming que fue sentenciado a 28 meses de prisión acusado de abuso.

El sujeto aprovechó los canales de comunicación del juego para ponerse en contacto con una adolescente.

La madre descubrió la situación, procedió legalmente y el usuario pasará tiempo en la cárcel. ¿Qué respondió Roblox Corporation? Te contamos a continuación.

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Un nuevo caso de abuso relacionado con ROBLOX

En años recientes, ROBLOX ha estado en la mira de las autoridades de distintos países. Al ser una plataforma de gaming, se convierte en un punto de encuentro e interacción digital al cual se le puede dar mal uso.

Esta vez, la polémica se suscitó en Reino Unido, donde se dictó sentencia contra el jugador de ROBLOX Carlo Tritta, de 19 años, quien pasará 28 meses en prisión.

De acuerdo con un reporte de la BBC, el sujeto usó la plataforma de gaming para contactar adolescentes y menores de edad. Todo con un propósito de abuso sexual. Tritta, quien cometió los delitos en 2024, reveló ante un juez que realizó contenido explícito para compartirlo en la plataforma de gaming. Asimismo, aceptó que ROBLOX fue uno de sus medios de contacto de menores para sus fines criminales.

Durante su actividad en el juego de Roblox Corporation, el usuario conoció a una joven de 14 años con quien sostuvo una relación basada en el chantaje, la violencia, la coacción y el miedo. Carlo Tritta aceptó todos los cargos y señaló que de ROBLOX pasaba a tener comunicación con sus víctimas a través de WhatsApp y Snapchat.

Según el testimonio de la madre de la joven, descubrió que tenía una relación con un desconocido y que lo conoció a través de la plataforma de gaming. Sin embargo, las distintas situaciones de violencia y abuso alertaron sobre la situación e hizo la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Carlo Tritta, usuario de ROBLOX, pasará 28 meses en la cárcel (Imagen: BBC)

¿Qué respondió la compañía responsable de la plataforma de gaming?

De nueva cuenta, ROBLOX se ve relacionado con una polémica de este tipo y la comisión de delitos. Al respecto, la compañía emitió un comunicado oficial en el que señala:

“Nuestras políticas prohíben firmemente cualquier tipo de explotación infantil y contamos con amplios sistemas de seguridad para ayudar a prevenir el intercambio de imágenes entre usuarios y limitar el chat para usuarios más jóvenes, con nuestros equipos trabajando estrechamente con las fuerzas del orden para apoyar las investigaciones. Aunque ningún sistema es perfecto, seguimos evolucionando y reforzando nuestras protecciones cada día”.

Por su parte, la madre de la víctima alertó a los padres de familia para que supervisen lo que hacen sus hijos en esta plataforma de videojuegos y la manera en que interactúan con otros usuarios. Acusó a ROBLOX de ser un espacio donde adultos con tendencias de abuso están en busca de menores de edad.

A inicios de año, Roblox Corporation anunció cambios en su sistema de seguridad. A partir de 2026, es necesario pasar por un proceso de verificación de edad que puede realizarse vía reconocimiento facial o con la presentación de un documento oficial que acredite la fecha de nacimiento.

Los responsables de la plataforma señalaron que desde este año se asigna a los usuarios a grupos de chat por edad, esto a fin de prevenir que interactúen con jugadores más grandes.

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