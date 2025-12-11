Creador del trailer falso de Shenmue 4 se disculpa para evitar problemas legales: “esto no fue por malicia”

El jugador sólo quería mostrar el potencial de un nuevo juego y el interés que hay por la franquicia

Un supuesto trailer de Shenmue 4 se filtró y causó revuelo en Internet hace unos días. Ante la cercanía de The Game Awards 2025, muchos jugadores pensaron que el nuevo juego de Yu Suzuki se había hecho público antes de tiempo por un error. Sin embargo, la emoción que generó el avance se convirtió en decepción y en una polémica con implicaciones legales.

Luego de mucha especulación al respecto, se descubrió que el trailer era falso. El avance prometía que Shemue 4 llegaría a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en 2026, con una nueva aventura de Ryo Hazuki. Por supuesto, el video viral llamó la atención de Ys Net, quien se deslindó y habló sobre posibles acciones legales contra su creador.

Ante todo este revuelo, el responsable del video falso —hecho supuestamente con inteligencia artificial— habló públicamente sobre lo ocurrido. Se disculpó con la comunidad y con Ys Net por la confusión que causó con su trailer. Explicó que es un simple fan de la franquicia que desea Shemue 4 y que su video es un homenaje que hizo sin malas intenciones.

Jugador se disculpó por el trailer falso de Shenmue 4

El creador del video acudió a los foros de ShenmueDojo para explicar lo sucedido. Se identificó como JustAFan1, un amante de todo lo relacionado con Shenmue. Para empezar, aclaró que el video no es oficial y que lamentablemente Shenmue 4 no es una realidad por ahora. Se disculpó por generar emoción y esperanzas falsas entre la comunidad, que empezó a creer que el juego sería revelado en The Game Awards 2025.

“Sé que muchos querrán colgarme por arruinar sus esperanzas, pero sepan que esto no se hizo por malicia, sino por amor a Shenmue. Reconozco que lo hice de la manera incorrecta, y me disculpo por ello. Pero espero que toda la atención mediática que ha recibido logre convencer a los inversionistas de que Shenmue está muy vivo y puede ser rentable si se aborda correctamente”.

El trailer falso de Shenmue 4 fue un homenaje para demostrar el potencial de la franquicia

JustAFan1 publicó su disculpa tanto en japonés como en inglés, pues quiere estar seguro de que el mensaje llegue a Ys Net y Yu Suzuki para evitar problemas legales. La empresa advirtió de una posible demanda por el uso inadecuado de su franquicia, logotipos y demás material. Por ello, el jugador aclaró que no tiene relación alguna con el estudio ni trabaja en la franquicia.

“Quiero ser absolutamente claro: soy sólo un fan de la serie y no tengo absolutamente ninguna afiliación profesional o personal con Ys Net, ni la he tenido jamás. La creación y publicación del tráiler, que se presentaba como material promocional oficial grabado tras bambalinas, fue un error de juicio. Asumo toda la responsabilidad por esta acción”.

El jugador probó que fue el creador del trailer falso

El fan tiene esperanzas de ver un nuevo juego de Shenmue

La comunidad apoyó JustAFan1 y celebró la calidad de su trabajo. También le recomendaron mantenerse alejado del proyecto para así evitar cualquier problema legal. El jugador insistió en que su único propósito era mostrar lo genial que sería ver Shenmue 4 y hacer público el enorme interés que todavía existe por la franquicia.

También explicó que hizo el trailer a partir de teorías e información que ha compartido la comunidad sobre una posible cuarta entrega. Puntualizó que nada de eso refleja algo del posible desarrollo de Shenmue 4, si es que está en proceso. Pese a los buenos resultados y al apoyo de la comunidad, JustAFan1 reconoció que se equivocó por la forma en que lo hizo.

“Aunque mi intención se centraba en un resultado positivo, el método que elegí para lograrlo fue engañoso y poco profesional. Lamento profundamente haber creado y compartido información que no era verídica, y entiendo el impacto negativo que esta desinformación causó. El único propósito detrás de crear el tráiler de Shenmue 4 fue demostrar la demanda de mercado, sostenida y considerable, y el entusiasmo de la comunidad por esta querida serie. No quise causar ningún daño a Ys Net, a su marca, ni a sus fans leales. Mi motivación era defender la serie y ayudar a impulsar su continuación, no engañar ni generar malestar”.

El futuro de la franquicia es confuso ante la recepción de Shenmue 3

