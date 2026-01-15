Directivos de GOG dicen que Windows “es un software de muy mala calidad” y hablan del potencial de Linux para el gaming

Los directivos de GOG, una de las tiendas más populares de videojuegos para PC, tienen una opinión clara sobre Windows. Durante una entrevista reciente, Michał Kiciński, propietario de la plataforma, hizo una dura crítica al sistema operativo de Microsoft, que se ha consolidado como el entorno principal para PC gaming y que, supuestamente, será el motor del próximo Xbox.

Kiciński considera que Windows “es un software de muy mala calidad”, por lo que está sorprendido de su vigencia como sistema operativo. Por su lado, Maciej Gołębiewski, director general de GOG, habló sobre el potencial de Linux y de la importancia que tendrá el sistema de código abierto en su estrategia a largo plazo.

¿Por qué los directivos de GOG y los jugadores critican Windows?

Desde su estreno, Windows 11 ha recibido una infinidad de críticas por parte de los jugadores. La comunidad se queja de problemas de rendimiento, inconsistencias en sus actualizaciones e inconvenientes de compatibilidad, que se convierten en un auténtico dolor de cabeza. Por otro lado, Microsoft también ha sido blanco de críticas por la integración forzada de Copilot, en una búsqueda por impulsar la inteligencia artificial.

Por otro lado, parte de la comunidad considera que el diseño de Windows 11 es poco intuitivo y consistente, pues Microsoft ha dado prioridad a la estética sobre la funcionalidad. Todo esto, sumado a los problemas de su tienda y sus apps de gaming, han impulsado la popularidad de sistemas operativos basados en Linux, que ofrecen a los jugadores una experiencia más ligera, personalizable y eficiente.

Directivos de GOG están inconformes con Windows

En una plática con PC Gamer, Michał Kiciński habló sobre Windows sin tapujos y afirmó que le parece un sistema operativo terrible. El empresario está sorprendido de que la marca tenga una cuota de mercado tan grande a pesar de todos los problemas que representa para los jugadores y el resto de los usuarios.

“Es un software y un producto de muy mala calidad, y me sorprende muchísimo que lleve tantos años en el mercado. No lo puedo creer. A veces tengo que arreglar la computadora de mi madre o la de mi padre con Windows, y es increíble… así que no me sorprende que la gente se aleje del ecosistema de Windows. No es el mejor ecosistema”.

GOG y su apoyo a Linux

Una encuesta que Steam hizo a finales de 2025 revela datos muy interesantes. A pesar de las críticas hacia Windows, es el sistema operativo más usado por los jugadores de la plataforma de Valve, con un dominio de 94.2%. Mientras tanto, Linux y macOS tienen una cuota de 3.5 y 2.2%, respectivamente.

SteamOS, sistema operativo basado en Linux, es muy popular, pero Windows aún tiene las de ganar en el PC gaming. GOG espera nivelar un poco más la balanza con su apoyo a Linux. Maciej Gołębiewski reiteró su compromiso con dicho sistema operativo y confirmó que es una de las cosas que analizarán “más de cerca” este año.

“No quiero comprometerme con ningún detalle, pero ciertamente verán esta tendencia, y también vemos que Linux está cerca de los corazones de nuestros usuarios, por lo que probablemente podríamos hacerlo mejor en ese frente, y eso es algo que estaremos analizando”.

GOG reafirmó su compromiso con Linux

Microsoft impulsará aún más el uso de Windows para gaming durante la próxima generación. En los últimos meses, ha hecho mejoras sustanciales a su ecosistema para competir en el mercado portátil con SteamOS. Según rumores, Xbox Magnus tendrá lo mejor del ecosistema de Xbox y Windows 11. Por su lado, Valve seguirá empujando el sistema de SteamOS con el lanzamiento de la nueva Steam Machine.

Los sistemas operativos basados en Linux han ganado popularidad debido a su ligereza, eficiencia y flexibilidad, así que no sorprende que plataformas como GOG los respalden activamente.

