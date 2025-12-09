Ella Purnell, actriz de Fallout, prefiere este exclusivo infravalorado de PS4 antes que GTA VI: “es un juego precioso”

Ella Purnell no se considera una videojugadora; sin embargo, su trabajo en series inspiradas en franquicias icónicas la acercaron al medio. La popular actriz, quien da vida a Lucy en Fallout, reconoció en una entrevista reciente que se ha acercado un poco más al entretenimiento interactivo. De hecho, reveló que está jugando un exclusivo infravalorado de PS4, y que lo prefiere antes que GTA VI, el esperado título de Rockstar Games.

La temporada 2 de Fallout llegará muy pronto a Amazon Prime. Por supuesto, Purnell regresará en su papel para tener nuevas aventuras por New Vegas. Como parte de la gira promocional de la serie, la actriz profundizó en su relación con los videojuegos y reveló cuál es el título con el que disfruta su tiempo libre en la actualidad.

Entérate: Skyrim Anniversary Edition ya está disponible en Switch 2: incluye contenido exclusivo de Zelda: Breath of the Wild y actualización gratuita

Ella Purnell y su relación con los videojuegos

En múltiples entrevistas, Ella Purnell ha dejado claro que no es una videojugadora de hueso colorado, pero que en ocasiones disfruta este pasatiempo y tiene un tipo de juego favorito. Además de participar en Fallout, formó parte de Arcane, la serie animada basada en el universo de League of Legends, en la que dio vida a Jinx.

A pesar de que Purnell ha trabajado en 2 de las producciones más aclamadas sobre videojuegos, no quiere quedar encasillada en este tipo de papeles. A finales del año pasado, afirmó que temía convertirse en “la chica de los videojuegos”. Por ello, está dispuesta a rechazar proyectos basados en otras franquicias de la industria.

“La verdad es ésta, me siento muy culpable por decirlo, pero no soy una jugadora, y no sé cómo he logrado hacer 2 adaptaciones de videojuegos que han salido tan bien. No sé cómo sucedió, pero ha sucedido. No sé la respuesta. De hecho, creo que ahora debo mantenerme alejada de las adaptaciones de videojuegos, porque me van a encasillar. Voy a ser la chica de los videojuegos”.

Ella Purnell tiene una relación un tanto complicada con los videojuegos

Pese a estas declaraciones, sabemos que Purnell ha disfrutado un juego exclusivo de PS4 en días recientes. En otra entrevista para el canal de YouTube 4P – Das Spielemagazin, reveló que prefiere los videojuegos relajantes. Por ello, no está muy entusiasmada por la llegada de GTA VI.

Te interesa: Filtración confirma a Leon S. Kennedy en Resident Evil Requiem y otra sorpresa que muchos fans no esperaban

Ella Purnell prefiere juegos como Concrete Genie antes que GTA VI

Durante la conversación, Ella Purnell fue cuestionada sobre si jugará GTA VI cuando debute en noviembre del próximo año. La actriz de Fallout declaró que “lo intentará”; sin embargo, realmente no está tan emocionada por el juego de Rockstar. Explicó que prefiere los juegos relajantes y considera que GTA VI será “muy intenso”.

Reveló que actualmente está jugando Concrete Genie, título creado por PixelOpus que fue bien recibido por los jugadores de PS4 que le dieron una oportunidad. El juego pasó desapercibido e, incluso ahora, es considerado uno de los exclusivos más infravalorados de la consola. Sony cerró el estudio en 2023, lo que condenó el futuro de la franquicia.

Pese al destino fatídico de sus creadores, Concrete Genie aún tiene algunos fans, entre ellos, Purnell. Explicó que el título le parece fascinante y lo calificó como una experiencia relajante y muy llamativa a escala visual.

“He estado jugando Concrete Genie, y me lo estoy pasando genial. […] Donde yo pinto, hay un genio, y tú dibujas genios… es un juego precioso. Es una buena manera de relajarse un domingo por la mañana”.

Por si te lo perdiste: Resident Evil: Shinji Mikami quería que la franquicia se llamara Call of Death, Scream o Bloody Fear

Busca más noticias relacionadas con Fallout en esta página.

Fuente