Exdirectivo de PlayStation es pesimista sobre el futuro de Xbox Game Pass, pero Asha Sharma de Microsoft Gaming responde con una propuesta

Shawn Layden indica que Xbox se esfuerza demasiado en recuperar el valor del servicio, a pesar de los diagnósticos desfavorables

Hubo una época en la que Xbox Game Pass era el servicio preferido de los jugadores gracias a su precio accesible y extenso catálogo de juegos. Aunque todavía posee una librería interesante e incluso amplió su oferta con beneficios adicionales, la crisis también terminó por afectarle. A medida que la industria se pregunta si el programa se recuperará, un exdirecto de PlayStation compartió una opinión pesimista.

Hablamos de Shawn Layden, quien se desempeñó como jefe de Sony Interactive Entertainment America. En una publicación en la red social LinkedIn, sugirió que Microsoft debería descontinuar su iniciativa de suscripción. Sorpresivamente, Asha Sharma respondió su mensaje con una propuesta.

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Shawn Layden, exdirectivo de Sony, cuestiona el futuro de Xbox Game Pass

Primero, un poco de contexto. Hace algunos días, se filtró un memorando interno en el que la actual directora de Microsoft Gaming reconoció que Xbox Game Pass se volvió demasiado caro para los jugadores. Es una verdad indiscutible, pues el nivel Ultimate sufrió un aumento de 50% en 2025 y ahora se ofrece por $30 USD.

De acuerdo con el comunicado filtrado, Asha Sharma y su equipo buscarían alternativas para bajar el costo y permitir que el servicio evolucione y adopte un enfoque más flexible. La industria de los videojuegos tiene dudas si eso es posible, pues incluso Michael Douse de Larian Studios es poco optimista.

Entre las personas que le auguran un futuro poco alentador a Xbox Game Pass encontramos a Shawn Layden, quien se pronunció sobre los rumores recientes en una publicación en LinkedIn.

Shawn Layden pronostica un futuro oscuro para Xbox Game Pass, y Asha Sharma quiere conocer su opinión

En su mensaje, el exdirectivo afirmó que “[Microsoft] trata con todas sus fuerzas que [Xbox Game Pass] cobre vida, pese a su diagnóstico desfavorable y un pronóstico sombrío”. Incluso fue más allá y señaló que un “análisis post mortem le vendría bien a toda la industria”, posiblemente refiriéndose a que el servicio debería desaparecer.

Por supuesto, es una declaración bastante audaz que no pasó desapercibida por la comunidad. Sólo 2 días después, Asha Sharma respondió dicho post con una propuesta: “me encantaría charlar contigo en algún momento”. Se desconoce si ambas personalidades de la industria finalmente entablaron alguna conversación privada.

El servicio de suscripción podría cambiar para siempre

Es posible que la actual directora de Microsoft Gaming quisiera conocer el punto de vista de Shawn Layden con respecto al rumbo que debería tomar Xbox Game Pass, pero nunca lo sabremos. Esa respuesta al menos sugiere que la novata en la industria de los videojuegos se toma en serio las opiniones de los veteranos.

Lo cierto es que Xbox Game Pass se encuentra en un momento delicado, y su futuro se pone en tela de juicio. Rumores recientes señalan que la compañía prepara el lanzamiento de un nuevo plan más económico que ofrecerá juegos first-party, pero restringirá el acceso a las funciones de la nube.

También se especula que el servicio dejaría de ofrecer las próximas entregas de Call of Duty como estrenos de día 1, e incluso los expertos teorizan que la solución podría recaer en un nivel especial del servicio que incluya comerciales.

El servicio Xbox Game Pass podría evolucionar bajo la dirección de Asha Sharma

Pero dinos, ¿estás de acuerdo con las opiniones de Shawn Layden? ¿Crees que el servicio de suscripción tien salvación? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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