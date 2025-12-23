Gratis: PlayStation consiente a sus jugadores con un regalo que fascinará a los fans de Ghost of Yōtei 

PlayStation quiere aprovechar la temporada navideña para consentir a sus jugadores. Por ello, preparó un regalo inspirado en su lanzamiento más popular de 2025. Por supuesto, nos referimos a Ghost of Yōtei, juego de Sucker Punch que fue muy bien recibido y se convirtió en uno de los exclusivos más destacados del año.

Los jugadores que ya lo disfrutaron o planean conocer pronto la historia de Atsu, deben saber que PlayStation ofrece gratis varias recompensas inspiradas en el título de acción con temática japonesa. El paquete de regalos está disponible para todos los usuarios de PS5 y es muy sencillo conseguirlo. A continuación, te contamos los detalles para que aproveches esta atractiva promoción.

Entérate: ¿Cuánto costará GTA VI? Excreativo de Rockstar habla sobre el precio y la fecha de lanzamiento del esperado juego para PS5 y Xbox Series X|S

PlayStation tiene varios regalos para los fans de Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei debutó a principios de octubre y, en cuestión de días, se ganó la aprobación de los jugadores y la crítica. Superó a Ghost of Tsushima en Metacritic y fue un rotundo éxito para PlayStation, pese a los intentos de boicot. A pesar de que se quedó sin premios en eventos como The Game Awards 2025, muchos lo consideran uno de los juegos más destacados de todo el año.

PlayStation decidió aprovechar la popularidad de Ghost of Yōtei para ofrecer un regalo a todos los usuarios de PS5. La recompensa es un paquete de avatares con personajes de la aventura de Atsu. Se puede conseguir sin costo alguno con unos sencillos pasos. En total, la compañía regala 8 avatares para que los jugadores personalicen sus perfiles con un toque del juego exclusivo.

Los avatares de Ghost of Yōtei ya están disponibles gratis

Obtener los avatares temáticos es muy sencillo y, además, no se requiere hacer ninguna compra. Los jugadores interesados sólo deben visitar la PlayStation Store e ir a la sección de cambio de códigos. Ahí deberán de introducir una clave dependiendo de la región donde está registrada su cuenta.

En el caso de los jugadores de América, deberán usar el código 8GGE-5H6P-QMTC. Nuestros lectores españoles deben usar el código para Europa, es decir, QEH9-3Q25-5QMB. Una vez que se complete el proceso, los jugadores podrán usar cualquiera de los avatares para darle un toque muy japonés a su perfil de PlayStation.

Te interesa: Pirateó el juego y pedía mejoras: así respondió un desarrollador indie

¿Por qué Ghost of Yōtei fue un título polémico que intentaron boicotear?

Ghost of Yōtei lideró el top de ventas de la PlayStation Store y también estuvo nominado en importantes eventos. Para PlayStation, el juego tuvo la repercusión mediática y de ventas necesarias como para considerarlo un éxito. Sin embargo, hubo varios intentos por biocotearlo antes de su estreno.

Una parte de la comunidad lo consideró un juego “progre” debido a su protagonista femenina. Esto provocó que Erika Ishii, actriz que da vida a Atsu, fuera blanco de críticas y ataques por medio de las redes sociales. Incluso ahora, aún hay un sector que no está contento con Ghost of Yōtei y sus cambios respecto a su antecesor.

Por otro lado, una desarrolladora del estudio fue despedidas por hacer comentarios controversiales sobre el asesinato de Charlie Kirk. La creativa se negó a ofrecer disculpas, lo que provocó más ataques a Ghost of Yōtei. Por otro lado, Brian Fleming, cofundador de Sucker Punch, dejó la compañía tras casi 30 años, algo que muchos ven como una mala señal.

El exclusivo de PlayStation generó opiniones divididas

Por si te lo perdiste: Stardew Valley llegará a la CDMX con un concierto orquestal; Festival of Seasons se presentará en el Teatro Metropolitan

Encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation en esta página.