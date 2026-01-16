Nuevo LEGO de The Legend of Zelda recrea la batalla más icónica de Ocarina of Time, ¿cuánto costará y cuándo debutará el set?

A finales de 2025, Nintendo y LEGO nos dieron el primer vistazo a un nuevo set de The Legend of Zelda. Esta mañana, revelaron por completo el coleccionable, que recrea la batalla más icónica de Ocarina of Time: el enfrentamiento entre Link y la verdadera forma de Ganondorf.

El juego para Nintendo 64 hizo historia al convertirse en uno de los títulos más influyentes y mejor valuados de la historia, por lo que no es una sorpresa saber que LEGO le rendirá un tributo. El nuevo set, llamado “Ocarina of Time – El combate final” ya tiene fecha de lanzamiento y precio. La buena noticia es que falta poco para llegada a las tiendas y que será mucho más barato que el Gran Árbol Deku.

Así luce el set de LEGO de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Nintendo y LEGO han consentido a sus fanáticos con increíbles productos basados en Super Mario Bros., Animal Crossing, Luigi’s Mansion y Donkey Kong, The Legend of Zelda y, próximamente, Pokémon. Link volverá a ser el protagonista de uno de sus siguientes sets, que recreará la batalla final de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Aunque es más pequeño que el set del Gran Árbol Deku, dejará satisfechos a los jugadores con su contenido y nivel de detalle. Incluye tres minifiguras de Link, Zelda y Ganondorf, así como un pequeño LEGO de Navi, que sirven para representar la primera fase de la pelea. La verdadera estrella del coleccionable es una figura del villano en su forma real, que se complementa con las ruinas del castillo y la torre de Ganon.

Por si fuera poco, el nuevo LEGO de The Legend of Zelda incluye una serie de accesorios indispensables para la batalla, como la Espada Maestra, el Martillo Megatón, el Escudo Hyliano, las armas de Ganon y un complemento para Zelda, que sirve para representar su poder de luz.

El producto debutará el 1 de marzo y se venderá por $129.99 USD. El precio oficial para nuestra región será de $2999 MXN. Abajo puedes conocer todos los detalles del set y ver algunas imágenes:

Precio: $2999 MXN

$2999 MXN Piezas: 1003

1003 Edad: 18+

18+ Dimensiones: 17 cm de altura, 29 cm de anchura y 18 cm de profundidad

17 cm de altura, 29 cm de anchura y 18 cm de profundidad Disponibilidad: 1 de marzo de 2026

1 de marzo de 2026 Preventa: ya disponible

El futuro de The Legend of Zelda

Luego de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Nintendo tiene varios proyectos en puerta para los fans de The Legend of Zelda. Por supuesto, uno de ellos es la siguiente entrega principal de la saga, que ya está en desarrollo para Switch 2. Eiji Aonuma, productor de la IP, reconoció que el juego de Koei Tecmo será una de las inspiraciones para la próxima aventura de Link.

Nintendo se ha mantenido en silencio sobre el juego, por lo que es un misterio si se mantendrá en la línea de Tears of the Kingdom y Breath of the Wild o prepara algo totalmente diferente. Por otro lado, el 7 de mayo de 2027 debutará la película live action de The Legend of Zelda, que será protagoniza por Bo Bragason (Zelda) y Benjamin Evan Ainsworth (Link).

La cinta es producida por Shigeru Miyamoto, destacado creativo de Nintendo, y Avi Arad de Arad Productions, quien llevó Uncharted a la pantalla grande. Por ahora, no se ha revelado el primer avance oficial de la producción.

El primer vistazo oficial a la película de The Legend of Zelda

