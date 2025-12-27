Katsuhiro Harada critica a quienes creen que la inteligencia artificial supera el trabajo de los devs: “no entienden la historia de la tecnología”

El productor de TEKKEN piensa que el mayor problema de la IA son sus usuarios

El uso de inteligencia artificial en las industrias creativas ha generado un intenso debate. Katsuhiro Harada, productor de TEKKEN y leyenda de Bandai Namco, se sumó a la conversación esta semana. Un usuario de X le compartió un video sobre la historia de la franquicia de peleas que alguien hizo con la tecnología. La persona aseguró que el material era mejor que los juegos para conocer la narrativa de la saga.

Claramente, a Katsuhiro Harada no le agradó dicho comentario. Publicó una extensa respuesta en sus redes sociales para hablar sobre la inteligencia artificial. Considera que es una tecnología “inevitable” en la industria; sin embargo, piensa que su principal problema son los usuarios. Hizo una crítica a quienes creen que la AI hace un mejor trabajo que los desarrolladores y defendió la labor de los creativos de la industria.

Entérate: Ubisoft apaga los servidores de Rainbow Six Siege ante supuesto hackeo: ¿qué pasó y cuándo volverá a estar disponible el juego?

¿Qué dijo Katsuhiro Harada sobre la inteligencia artificial?

El creativo de Bandai Namco cree que los videos de TEKKEN hechos con inteligencia artificial no superan a los videojuegos. Para Harada, el problema no está en la tecnología, sino en la manera en que las personas la juzgan: se dejan deslumbrar por el resultado final sin reflexionar en el proceso que lo hace posible.

Para el desarrollador, muchos usuarios carecen de una comprensión adecuada de la historia y la cronología tecnológica, lo que los lleva a emitir juicios erróneos. Desde su perspectiva, afirmar que la IA es “mejor” que los videojuegos creados por profesionales refleja desconocimiento y una valoración equivocada.

Para ejemplificar su postura, el creativo de Bandai Namco señaló que juzgar a la inteligencia artificial como “mejor que los juegos” es tan desacertado como preguntar por qué no se usaron satélites en la Segunda Guerra Mundial o CGI en películas anteriores a los años 80. Harada subrayó que los videos generados con IA parten de materiales creados por los propios desarrolladores, lo que conlleva un largo proceso creativo que abarca décadas.

“Lo que realmente me preocupa es que este tipo de afirmaciones refleja una falta fundamental de comprensión de la historia y la cronología de la tecnología. Reaccionar reflexivamente al resultado final, sin ninguna comprensión del proceso que condujo hasta allí, termina revelando más sobre tu propio enfoque del aprendizaje que sobre el trabajo en sí… y eso es algo sobre lo que tal vez quieras reflexionar”.

¿Qué opina el creativo sobre la tecnología?

Harada reconoció la evolución de la inteligencia artificial y afirmó que es inevitable en la industria. Recordó también su reacción ingenua en los años 90 al descubrir Photoshop, cuando pensó que el dibujo a mano había terminado. Hoy observa que muchos usuarios repiten ese mismo error, pero con la inteligencia artificial.

“Trabajamos en una profesión basada en la tecnología. Dada la naturaleza de nuestra industria, su convergencia con la IA no es una cuestión de elección, sino una trayectoria inevitable. Pero ver tu reacción me recuerda a mí mismo en 1990, cuando se lanzó Photoshop. Le dije con entusiasmo a mi hermana mayor… que ya era una artista de manga profesional. ‘¿Ves? ¡Se acabó la era del dibujo a mano!’ Como si yo mismo hubiera descubierto o inventado Photoshop”.

First, regarding your comment that some of these videos do a “~ better job than the games.”



What genuinely concerns me is that this kind of statement reflects a fundamental lack of understanding of technological history and chronology.

Reacting reflexively to the final output,… https://t.co/aIiBD1qXsv — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) December 26, 2025

Te interesa: ¿Por qué desapareció E3? Exdirectivo de PlayStation explica cómo el evento perdió relevancia hasta dejar de existir

Katsuhiro Harada abandonará Bandai Namco muy pronto

Durante más de 30 años, Katsuhiro Harada ha sido uno de los desarrolladores más importantes de Bandai Namco. El creativo está listo para buscar nuevos horizontes en la industria, pues confirmó que abandonará la compañía a finales de este año. El creativo agradeció a toda la comunidad y a Bandai Namco por todas las oportunidades y experiencias. Confirmó que posteriormente revelará más sobre su futuro.

Por su lado, Bandai Namco confirmó que TEKKEN 8 seguirá activo con más contenido. Además, garantizó que la franquicia y su escena competitiva seguirá activa tras la salida de Harada.

El creativo abandonará su puesto en Bandai Namco la próxima semana

Por si te lo perdiste: Gratis: popular juego inspirado en Pokémon está disponible con 100% de descuento para PC por tiempo limitado

Busca más noticias relacionadas con la inteligencia artificial en esta página.