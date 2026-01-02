Onyx: The Dark Grip sería el próximo juego de Bloober Team para Nintendo Switch 2 y Switch, ¿cuándo será revelado?

Luego de revitalizar Silent Hill e impulsar el género de terror con producciones originales, Bloober Team tiene varios proyectos nuevos en puerta. La revelación de uno de ellos está a la vuelta de la esquina, pues hace unos días el estudio abrió un misterioso sitio con una cuenta regresiva. Sin embargo, la página no revela de qué se trata, aunque ya hay varias teorías al respecto.

Una de ellas ganó especial fuerza luego de que se descubriera la marca Onyx: The Dark Grip, que Bloober Team registró desde hace bastantes meses y que renovó esta semana. Se especula que el registro y el próximo anuncio del estudio está relacionado con Project M , un juego de terror que la compañía anunció en febrero de 2023 para Nintendo Switch.

¿Onyx: The Dark Grip será el próximo juego de Bloober Team?

Hace algunos días, Bloober Team abrió el misterioso sitio “RemosdNeulSerorehsoOvamCeyerd.com”, que tiene una cuenta regresiva para un anuncio. Los fans del estudio empezaron a especular con la revelación de un importante proyecto, como el remake del primer Silent Hill. Algunos jugadores también recordaron el juego pendiente para Nintendo Switch.

Algunas teorías aseguraron que Project M podría ser el esperado regreso de Eternal Darkness para la consola híbrida; sin embargo, esa posibilidad acaba de perder bastante fuerza. En marzo de 2024, Bloober Team solicitó la marca Onyx: The Dark Grip, que no ha utilizado hasta ahora en ninguno de sus proyectos recientes.

La revelación del próximo juego de Bloober Team es inminente

Desde ese entonces, el estudio polaco no se ha olvidado de la marca registrada. En agosto de 2024 la registró y, esta semana, la actualizó. Esto sugiere que Onyx: The Dark Grip tiene algo que ver con su sitio teaser y su misterioso anuncio, que se hará el próximo 15 de febrero. La comunidad especula que se trata del juego de terror exclusivo para Nintendo Switch.

De acuerdo con Piotr Babieno, director ejecutivo de Bloober Team, Project M será un juego de terror diferente, pues tendrá un “giro audaz” para el género. Explicó que su visión sólo podrá existir gracias al “hardware de Nintendo”, en referencia a Switch y, probablemente, también a Switch 2. Por ahora, el estudio no ha confirmado de qué se trata su nuevo juego y si está conectado a la marca Onyx: The Dark Grip.

El estudio trabaja en más juegos de Silent Hill

Luego de la buena recepción de Cronos: The New Dawn y el rotundo éxito de Silent Hill 2 Remake, Bloober Team prepara más juegos para sorprender a los amantes del terror. Uno de sus proyectos más importantes es el remake del primer Silent Hill.

Konami quiere que la saga tenga lanzamientos anuales, así que el regreso del juego de 1999 es muy importante. El proyecto fue confirmado en junio del año pasado. El remake tendrá una escala similar a la nueva versión de la secuela, por lo que hay muchas expectativas en los resultados. Insiders aseguran que Bloober Team también trabajará en un remake de Silent Hill 3, pero aún no ha sido confirmado.

El estudio traerá de regreso la historia de Harry Mason

