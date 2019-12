Tim Sweeney, jefe de Epic, quiere que Fortnite sea más que un juego

Fortnite inició con un éxito moderado como cualquier otro juego nuevo. Sin embargo, con la llegada de su modo Battle Royale, el éxito del título subió frenéticamente hasta convertirse en lo que es ahora.

Todo indica que Epic Games tiene planes muy ambiciosos para su juego, que no deja de crecer en popularidad ni en número de jugadores. Tim Sweeney, director general del estudio, fue cuestionado sobre si ve al Battle Royale como un juego o como una plataforma.

El directivo fue claro y afirmó que, en la actualidad, el Battle Royale es para él un juego. Sin embargo, pidió que le preguntarán los mismo en 12 meses, lo que sugiere que ya tienen una estrategia para hacer que Fortnite sea más que un juego.

De cierta forma, el Battle Royale ya es más que un simple título, pues además de tener mercancía de todo tipo, se ha convertido poco a poco en un fenómeno mundial. Además, ha sido el escenario ideal para importantes crossovers con otros productos de entretenimiento, como Star Wars y The Avengers.

Fortnite is a game. But please ask that question again in 12 months.