PETA arremete contra el cautiverio animal en Animal Crossing: New Horizons

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Animal Crossing: New Horizons debutó y lo hizo con una gran respuesta por parte de los jugadores y en las últimas semanas ha recibido gran atención no sólo de los jugadores, sino también de marcas importantes de videojuegos, así como de otras industrias. Una de ellas es la organización defensora de los derechos de los animales PETA, que acaba de generar polémica por llamar a los jugadores a manifestarse para liberar a los peces ficticios cautivos en el museo dentro del juego.

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés), llamó la atención recientemente luego de que publicara en Tik Tok un video en el que se ve que un grupo activistas de esta organización se congregaron a las afueras del museo de la isla de Animal Crossing: New Horizons para manifestarse en contra del cautiverio de los animales y de Sócrates, que incita al jugador a llevárselos.

“Los peces pertenecen al océano”, se lee en las pancartas que usaron los manifestantes en el video de PETA. Poco tiempo después se puede ver que los manifestantes irrumpen en el museo para sorpresa de Sócrates, al que se le ve completamente inmutable.

Por si te lo perdiste: algunos jugadores chinos usaron Animal Crossing: New Horizons para manifestarse a favor de la liberación de Hong Kong.

PETA lanzó una guía de veganismo para Animal Crossing: New Horizons

“¡Pescar no es vegano! No deberías pescar en la vida real, así que tampoco deberías hacerlo dentro del juego”, explica PETA en su página de Internet, argumentando también que pescar peces para donarlos al museo de Sócrates únicamente para exhibirlos no sólo es cruel, sino también perjudicial para el ambiente. “Tu isla debería ser un lugar seguro para todos los animales, grandes y chicos”, refiere la organización.

Básicamente, PETA promueve que los aldeanos no perturben a ninguna especie que vive en la isla y que la habita junto a los demás lugareños e invita no modificar este entorno. Debido a esto, motiva a los jugadores a no sólo abstenerse de pescar, sino también de atrapar insectos, almejas y cangrejos ermitaños.

Es importante decir que la guía que publicó en su sitio de Internet está destinada para los jugadores veganos que quieran reflejar su estilo de vida en el juego, pues también incluye qué comer, vestir y otras actividades sin maltratar a los animales.

Algunos usuarios criticaron la postura de PETA

Muchos usuarios se han manifestado en contra de este movimiento de PETA, argumentando que es exagerado y ridículo, tomando en cuenta que los personajes del juego son animales, aparte de que Sócrates trata bien a todos ellos. Por otro lado, otros esgrimen que la organización debería enfocarse en problemas del mundo real.

Es importante decir que no es la primera vez que PETA genera controversia en el mundo de los videojuegos. Manifestaciones anteriores incluyen campañas para detener el maltrato hacia los Pokémon y premiaciones al estilo de cocina vegano de Cooking Mama.

¿Crees que los argumentos de PETA deberían aplicarse en un juego o crees que las demandas son exageradas? ¿Adoptarías la guía vegana de esta organización en tu isla? Cuéntanos en los comentarios.

Si no tienes problemas en usar prendas con textiles no veganos, quizá te interese saber que recientemente Square Enix compartió algunos diseños inspirados en Lara Croft con su apariencia en los diversos juegos de Tomb Raider. Si juegas este título para relajarte y de forma desenfadada, entonces te interesará checar estos memes mexicanos.

Animal Crossing: New Horizons está disponible en exclusiva para Nintendo Switch. Puedes encontrar más sobre él si checas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2