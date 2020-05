Con todos estos proyectos, Bandai Namco celebrará el cumpleaños de Pac-Man

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El cumpleaños de Pac-Man fue ampliamente celebrado, puesto que Bandai Namco preparó varias sorpresas para consentir a su mascota con anuncios diversos. Entre ellos estuvieron la revelación de un juego para crear niveles en 2D, una colaboración con Minecraft e incluso se convirtió en el primer juego en ser recreado con ayuda de inteligencia artificial, sin ayuda de un motor de juego. Las sorpresas no pararon ahí, sino que están en marcha otros proyectos que incluyen gabinetes arcades, figuras y mucho más, aparte de felicitaciones de Nintendo y SEGA.

Bandai Namco dio a conocer (vía Nintendo Soup) que se pondrá a la venta un gabinete de Arcade1Up de 23.75 pulgadas que contendrá las entregas Pac-Man, Pac-Man Plus, Super Pac-Man, Pac&Pal, Pac-Land, Pac-Mania y Galaga. A esta máquina se sumarán arcades modelo Counter-cade, Party Cade y Head-to-Head, todas ediciones especiales del 40.º aniversario.

Arcade de 40.º aniversario de Pac-Man

Las próximas arcades tendrán un diseño conmemorativo

Habrá también una edición conmemorativa de los pequeños gabinetes coleccionables y funcionales de Pac-Man producidos por My Arcade. La novedad es que incluirá un diseño especial por el 40.º aniversario y contará con una palanca dorada. Se venderá a cambio de $40 USD, haciendo referencia a la edad de Pac-Man.

Commemorating 40 years of PAC-MAN™ the 40th Anniversary Micro Player™ features original Arcade gameplay, special gold metallic color, and Classic arcade cabinet graphics that move. Its the perfect gift for you, but you can get one for someone else too. @officialpacman pic.twitter.com/InjcoRqL4x — MyArcade (@MyArcadeRetro) May 22, 2020

Siguiendo esta línea de arcades, se reveló también una asociación con Numskull Designs para producir un gabinete a escala 1:4, que contará con un diseño especial del 40.º aniversario y que se venderá en 2 versiones, una estándar y otra exclusiva, pues tendrá la firma del creador de Pac-Man, Toru Iwatani. debes saber que de esta última sólo habrá 256 unidades, haciendo referencia al legendario nivel en el que había un glitch que terminaba la partida. La primera se venderá a cambio de $129.99 USD y la otra tendrá un precio de $299.99 USD. Aunado a esto, habrá diversa mercancía inspirada en el aniversario. Puedes apartar los productos en Geek Store.

🎈🎉🥳



It’s PAC-MAN's 40th birthday, to celebrate we are revealing our new range of PAC-MAN #QuarterArcades and merch



Check it all out here 👉https://t.co/xDdEnXrjNl



Preorder 👉https://t.co/zXhpb4u5Ui@officialpacman #PACMAN40th pic.twitter.com/4Hkkx1bF65 — Numskull Designs 💀 (@NumskullDesigns) May 22, 2020

Pero eso no es todo, la empresa japonesa también reveló proyectos multimedia, como el regreso en serie animada, con Pac-Man and the Ghostly Snack Attack, que se estrenará en Alexa, de Amazon.

Para todos los amantes de las bandas sonoras de los diversos proyectos de la franquicia también hay buenas noticias, pues se anunció que ya están disponibles algunas pistas en las plataformas digitales Spotify, Apple Music, Amazon Music, Qobuz y Deezer, y que se agregarán más cada mes desde el 22 de mayo hasta el 24 de julio. Al final dichas pistas formarán parte de un CD que se lanzará como compilación conmemorativa. Puedes escuchar la banda sonora en este enlace.

Habrá también un libro que mostrará una retrospectiva de la creación de Pac-Man en estos últimos 40 años, el cual correrá por cuenta de Cook & Becker. Por otro lado, la compañía anticipó que más juegos se avecinan para finales del 2020.

Por último, la manufacturera de figuras coleccionables First 4 Figures reveló que está en desarrollo una estatua de Pac-Man de 7 pulgadas de alto y que presenta al personaje con un diseño clásico, pero en 3D. No se dieron muchos detalles de la figura, pero se espera que sea de PVC y que tenga un detalle lumínico en el fondo. La imagen que se compartió es de una renderización en 3D.

Estatua de First 4 Figures

Nintendo y SEGA felicitaron a Pac-Man

El aniversario de la mascota de Bandai Namco es motivo para unir a las compañías grandes de los videojuegos y 2 de las más importantes y contemporáneas de Pac-Man, Nintendo y SEGA, no podían dejar pasar este día sin felicitarlo.

Nintendo compartió un mensaje recordando el debut de Pac-Man junto con los 4 fantasmas Inky, Blinky, Pinky y Clyde. SEGA no se quedó atrás y compartió una fantástica ilustración que presenta a Sonic regalándole a Pac-Man un par de sus zapatillas icónicas, sin duda un gran gesto.

It's been 40 years since PAC-MAN, Blinky, Pinky, Inky, and Clyde made their debut! Did you know that the original name for Pac-Man was Puck-Man? pic.twitter.com/itG1yci7cj — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 22, 2020

Happy 40th birthday, @officialpacman! Here's to going fast and catching ghosts! pic.twitter.com/T5xKkKGDvK — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) May 22, 2020

¿Qué te pareció la serie de anuncios para celebrar Pac-Man? ¿Estás interesado en alguno de estos proyectos? ¿Te gustaría que Bandai Namco trajera de vuelta un juego en específico de Pac-Man, como la serie World? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes checar todos los pormenores sobre el cumpleaños de Pac-Man si checas esta página. Te invitamos a leer la más reciente entrega de Viernes retro, que está dedicada a Pac-Man.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

