¡La legendaria franquicia Pac-Man cumple hoy 40 años!

En las poco más de 5 décadas desde la aparición de los primeros sistemas de entretenimiento electrónico, la industria ha crecido rápidamente y ha sido testigo de la creación de millares de franquicias. Sin embargo, son un puñado las que ayudaron a introducir este pasatiempo a finales de la segunda mitad del siglo XX. Es precisamente una de ellas las que está cumpliendo su 40.º aniversario: Pac-Man.

El 22 de mayo de 1980 debutó de la mano de un equipo de Namco el juego Pac-Man, uno de los títulos que ayudó a introducir los videojuegos como medio de entretenimiento para las masas. Originalmente llegó a arcades de Japón, pero su éxito en el país hizo que Namco lanzara gabinetes en América en donde cosechó resultados paralelos.

El diseño del juego estuvo a cargo de Toru Iwatani, empleado de Namco al que se le ocurrió la idea de darle a Pac-Man la forma de un círculo sin un sector de 45°, luego de que arrancara una rebanada de una pizza de la cadena de Shakey’s Pizza. Son también bien conocidos los detalles de su nombre. Originalmente lanzado como Puck-Man (evocando el sonido que hace al comer las píldoras), Namco modificó su nombre para evitar que el público americano cambiara la “P” por la “F”.

Pac-Man hizo que los videojuegos llegaran a más público

Independientemente del cambio, una franquicia había nacido y a lo largo de las últimas décadas se ha convertido en un referente de los videojuegos en todo el mundo. Junto con Blinky, Pinky, Inky y Clyde, los 4 fantasmas que lo han acompañado todo este tiempo, un estilo de arte kawaii, y un diseño de juego memorable, Pac-Man logró capturar la atención sin distinción, pues apeló no sólo a hombres, sino también a mujeres y niños. Así pues, la incursión de Pac-Man fue un momento disruptivo no sólo en la industria, también en la cultura popular.

Pac-Man hizo su debut en arcades, pero a lo largo de las últimas 4 décadas ha llegado a diversas plataformas, desde consolas caseras hasta dispositivos móviles, como Tamagotchis. Ha aparecido como franquicia invitada en películas, como Pixeles, o en producciones animadas para niños, como en la serie de televisión Pac-Man y las aventuras fantasmales. De hecho, es una de las IP más antiguas que aún siguen activas en la actualidad.

Por si te lo perdiste: la más reciente aparición de Pac-Man en un videojuego es la que hizo en Disney Tsum Tsum Festival.

Pac-Man es una de las IP pioneras más activas en los videojuegos

Bandai Namco celebró el aniversario de Pac-Man

Por todo lo anterior, el 40.º aniversario de la icónica mascota de Namco no podía pasar desapercibido. La cuenta oficial de la franquicia en Twitter compartió varias imágenes con los fans y pidió a sus seguidores compartir momentos entrañables con Pac-Man. Además, todos los productos de la serie tienen descuento en la tienda en línea de Bandai Namco.

Hace unas horas también se reveló que Amazon Game Studios trabaja en la creación del juego Pac-Man Live Studio, que estará disponible en Twitch y que permitirá a los usuarios no sólo jugar, sino también crear niveles completos. Por otro lado, a inicios de año la marca Champion lanzó una línea de ropa inspirada en el legendario personaje.

¿Qué te pareció la celebración de los 40 años de Pac-Man? ¿Qué recuerdos tienes con la franquicia? ¿Cuál es tu juego favorito de la serie? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que semanas atrás Bandai Namco regaló a jugadores de consolas y PC el título Pac-Man Championship Edition 2 con el fin de ayudarlos a mantenerse en casa durante la contingencia sanitaria. Si deseas saber más sobre Pac-Man, te invitamos a checar esta página.

