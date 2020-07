Rare no ha hablado tanto de Everwild porque sigue planeando su gameplay

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Quizá te preguntes qué ha pasado con Everwild, el título en el que trabaja Rare, los creadores de Banjo-Kazooie. El juego fue oficialmente revelado casi 1 año, en noviembre de 2019. Sin embargo, no hemos sabido de novedades desde entonces. Esto puede levantar algunas sospechas en los fans, que podrían preocuparlos sobre su desarrollo. Sin embargo, no hay nada malo ocurriendo con el progreso, pues la falta de novedades se debe a que Rare aún está trabajando en la planeación del gameplay.

Craig Duncan, el jefe del estudio inglés estuvo presente en una entrevista con Polygon y tuvo la oportunidad de ofrecer una actualización sobre el proceso creativo de Everwild. Si bien no compartió novedades sobre el juego en sí, el directivo mencionó que Louise O’Connor, productora ejecutiva de Rare, y su equipo quieren hacer un juego “muy único” en el que ofrezcan un mundo donde puedan perderse en un mundo que con tanta naturaleza se sienta mágico.

No obstante, el estudio aún no cristaliza ese concepto de gameplay que le dará esa naturaleza al mundo, por lo que aún está haciendo planeación propuestas que den con el gameplay que desea: “Parte de la razón por la que no hemos hablado acerca de Everwild es porque aún estamos averiguando todas estas cosas. Seguimos jugando con ideas de gameplay”, comentó Duncan.

¿Cuándo sabremos más noticias sobre Everwild?

En los últimos meses Everwild ha estado ausente en los titulares, pero esto podría ser diferente dentro de poco. Microsoft llevará a cabo una transmisión más enfocada en los juegos de Xbox Series X y Xbox One que están en camino. Aunque existe la posibilidad de que el nuevo proyecto de Rare esté presente, no se ha confirmado su participación.

De cualquier manera, algo que deben saber los fans de Rare es que Everwild sigue en pie. Duncan aseguró que se encuentran muy entusiasmados por esta propuesta y que cuentan con un equipo que trabaja diariamente para alcanzarla y representarla en este juego, y adelantó que tienen mucho que decir en el futuro sobre ello.

Y tú, ¿estás esperando más noticias sobre Rare y Everwild? ¿Qué es lo que más te entusiasma de la propuesta de este título? Cuéntanos en los comentarios.

Lo último que supimos de Everwild es que el equipo que lo desarrolla se compone de sólo 50 personas, las cuales buscan hacer de Everwild “algo más que un juego”.

Everwild, como puedes ver, aún no cuenta con fecha ni ventana de lanzamiento, pero se espera que debute en Xbox One, Xbox Series X y PC. Puedes checar más sobre esta franquicia si ves su trailer de presentación a continuación.

