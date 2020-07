RUMOR: ELDEN RING no estará presente en el Xbox Games Showcase

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El próximo título de FromSoftware, ELDEN RING, fue presentado hace poco más de 1 año en la presentación de Xbox en el E3 2019. Desafortunadamente, desde entonces no hemos visto más novedades sobre el ambicioso proyecto. Dada la cercanía que Microsoft tiene con este juego, muchos fans comenzaron a especular sobre una posible aparición del título en la próxima presentación de Xbox, pero todo parece indicar que no ocurrirá.

Se sabe que en el evento Xbox Games Showcase habrá anuncios de muchos juegos de los estudios internos de Microsoft, Xbox Game Studios. Sin embargo, la presentación también ofrecerá espacio para que desarrolladoras externas compartan anuncios importantes de sus juegos que llegarán a Xbox Series X y Xbox One. Phil Spencer, jefe de Xbox, anticipó la participación de estudios japoneses, pero al parecer FromSoftware no es uno de ellos.

Las malas noticias vienen de parte de Jeff Grubb, miembro de GamesBeat y reconocido por compartir información sobre anuncios oficiales acertadamente. Tras las declaraciones de Spencer y varias pistas más, los fans encendieron su emoción con la esperanza de ver algo relacionado con ELDEN RING en el Xbox Games Showcase y uno de ellos cuestionó a James Grubb en Twitter sobre la posibilidad de que esto ocurra.

Las probabilidades de ver ELDEN RING en el evento de Xbox son casi nulas

Desafortunadamente, Grubb no dio una respuesta esperanzadora, pues comentó que “hay más probabilidades de [ver] un Bakugan que ELDEN RING el jueves”. En caso de que no lo sepas, WayForward anunció en el reciente Nintendo Direct Mini Bakugan: Champions of Vestoria, que hasta el momento se sabe que es exclusivo para esta consola. Así pues, tal parece que Grubb se refiere a que las probabilidades de ver este Bakugan para Xbox son bajas, por lo que las probabilidades de ver ELDEN RING son prácticamente nulas.

Así pues, si tomamos por ciertas las declaraciones de Grubb, tendremos que esperar indefinidamente para volver a saber más sobre el nuevo proyecto de FromSoftware. Aunque esto proviene de una fuente confiable, te recomendamos tomar todo esto como un rumor, pues se trata de información extraoficial.

There's a better chance of a Bakugan than Elden Ring on Thursday. — grubbsnax is back (@JeffGrubb) July 21, 2020

¿Te gustaría saber más sobre ELDEN RING? ¿Crees que el título esté presente en el evento de Microsoft? Cuéntanos en los comentarios.

Esto podría dar fuerza a otro rumor que indicaba que no sabríamos nada sobre ELDEN RING en todo 2020. Lo último que supimos del nuevo juego de FromSoftware es que la compositora de Bloodborne formará parte de él y que el mundo de ELDEN RING podría estar muy influenciado por el de Shadow of the Colossus.

ELDEN RING es un juego que se espera que llegue a PlayStation 4, Xbox One y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas su ficha.

