Filtran supuesta fotografía de un control blanco del Xbox Series X

Aún hay misterios que giran entorno al Xbox Series X en cuanto a la oferta del lanzamiento. Sony ya confirmó que el PlayStation 5 se venderá en 2 ediciones una con soporte para formato físico y otra solamente digital. Microsoft, en cambio, mantiene en secreto esto. Hasta el momento no lo ha negado ni confirmado, pero todo parece indicar que el modelo económico del Xbox Series X es una realidad y ha comenzado a circular en Internet una imagen que parece reforzar estas especulaciones.

A través de reddit, un usuario compartió el fin de semana pasado una imagen en la que se puede ver un control de de Xbox Series X, con la particularidad de que es de color blanco. La imagen llama la atención precisamente por el color del control. Hasta el momento, Microsoft sólo ha mostrado el Xbox Series X en color negro, lo que hace pensar que será el único modelo que estará disponible en su estreno.

Por si te lo perdiste: el Xbox Series X sería pequeño y costaría la mitad del Xbox Series X.

El control es claramente del Xbox Series X, pues en él se puede ver el nuevo botón de compartir, aparte de que la almohadilla direccional corresponde al nuevo diseño del mando.

La cuenta del usuario fue eliminada, pero, de acuerdo con sus comentarios (vía Video Games Chronicle), tuvo la oportunidad de tomar la fotografía en la fiesta que se organizó en la casa de un empleado de Microsoft. El usuario indica que incluso tuvieron la oportunidad de jugar en la consola, que presentaba una interfaz similar a la del Xbox One. Esto último coincide con reportes que revelan que la nueva interfaz sería semejante a la de la consola actual. El usuario también comentó que la consola era del mismo color que el control y que “se veía más cuadrada y el botón Xbox se veía más grande en ella”.

Fotografía del control blanco del Xbox Series X (vía Video Games Chronicles)

El control podría confirmar la existencia de Xbox Lockhart

Te recordamos que, a diferencia de PlayStation 5 (cuyas ediciones tendrán las mismas especificaciones, a excepción de que una no leerá discos), se cree que el modelo económico de la siguiente consola de Xbox no sólo no contará con lector de discos, sino que también será menos poderosa con el fin de apelar a más jugadores. No obstante, debes saber que podrá ejecutar juegos de Xbox Series X y hasta el momento se sabe que lleva por nombre clave Xbox Lockhart y que podría llamarse oficialmente Xbox Series S.

Como ves, esto es información extraoficial, por lo que deberías tomarla como un rumor. Además, la fotografía bien podría ser de un control de Xbox Series X, pero a la vez podría ser una edición especial de la consola. Recordemos que antes de lanzar el Xbox One, Microsoft regaló a sus empleados una versión blanca para reconocer al talento que se encargó de su creación. Existe también la posibilidad de que Microsoft lance controles de diferente color desde el lanzamiento de Xbox Series X, siendo el que aparece en la imagen uno de los modelos.

Microsoft revelará más sorpresas antes del lanzamiento del Xbox Series X

No obstante, te recordamos que rumores revelan que Microsoft prepara 2 ediciones de su nueva consola, y no hay mejor de diferenciar estos 2 modelos en el mercado que por medio de colores, así, los consumidores distinguirían fácilmente que el Xbox Series X sería negro, mientras que el Xbox Series S o Lockhart sería blanco. Esta imagen, aunque no es oficial, parece confirmar algunos reportes que indican que algunos empleados de Microsoft ya están probando en sus casas el Xbox Series S.

Microsoft no ha comentado nada al respecto. De hecho, se esperaba que en el pasado Xbox Games Showcase la compañía revelara más detalles sobre el lanzamiento de la consola, pero no ocurrió. Sin embargo, se anticipó que más adelante en el año habrá más sorpresas, por lo que es muy posible que, de existir, la consola se dé a conocer en un evento próximo.

¿Qué opinas sobre esta información? ¿Crees que el Xbox Lockhart es real? ¿Crees que será de color blanco? Cuéntanos en los comentarios.

De acuerdo con algunos rumores, el Xbox Series X originalmente iba a lanzarse en agosto, y la revelación del modelo económico se llevaría a cabo en el E3 2020. Una directiva de Microsoft anticipó que la consola de siguiente generación debutará antes de que termine noviembre y rumores señalan que Microsoft por fin dará a conocer el Xbox Series S cuando su precio esté definido. Si deseas saber más noticias relacionadas con el Xbox Series X o el Xbox Series S, te invitamos a hacer clic en en sus nombres.

