Reggie Fils-Aime estará en The Game Awards 2020

The Game Awards 2020 se llevará a cabo muy pronto y poco a poco vamos conociendo qué veremos en este evento. Por ejemplo, recientemente nos enteramos que Reggie Fils-Aime estará en esta entrega de premios.

Por medio de Twitter, Geoff Keighley, productor y anfitrión de The Game Awards, confirmó que el expresidente de Nintendo of America estará en la edición 2020 de la entrega de premios. Como puedes imaginar, Fils-Aime participará en el evento como presentador.

"No sería The Game Awards sin él", mencionó Keighley. "Estamos emocionados por darle la bienvenida de vuelta a Reggie Fils-Aime como presentador de la noche más grande de los videojuegos”.

It wouldn't be #TheGameAwards without him. We're excited to welcome back @Reggie Fils-Aime as a presenter for video game's biggest night, streaming live around the world next Thursday night! pic.twitter.com/xNwgssmfhT — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 5, 2020

Por su parte, Fils-Aime se mostró emocionado por tener la oportunidad de estar presente en el evento. Incluso le pidió a la comunidad que le diga cuál categoría debería presentar.

"¡Nada me podría alejar! ¿Qué categoría de The Game Awards debería presentar? ¡Denme sus ideas y díganme quien debería ganar esa categoría! ¡Sintonicen el jueves para ver qué pasa!", fueron las palabras que el expresidente de NOA compartió en redes sociales.

Nothing can keep me away! What #TheGameAwards category should I present? Tell me your ideas and who should win in that category! Tune in Thursday to see what happens! https://t.co/Gmvi1BiP5Y — Reggie Fils-Aime (@Reggie) December 5, 2020

Habrá otros invitados especiales

Hay que recordar que The Game Awards quiere ser una de las noches más importantes del gaming cada año. Es por esto que Keighley y su equipo trabajan en hacer una noche de gala muy especial.

Es por esta razón que The Game Awards 2020 tendrá un montón de invitados especiales. Además de Reggie Fils-Aime, ya es un hecho que la entrega de premios le dará la bienvenida a Brie Larson y Gal Gadot, famosas actrices de Hollywood y películas de superhéroes.

Por otro lado, es un hecho que Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, estará en la entrega de premios. Se cree que tendrá una presentación musical relacionada con The Last of Us: Part II.

Y a ti, ¿Te emocionan los Game Awards? Cuéntanos en los comentarios.

The Game Awards se llevarán a cabo el jueves, 10 de diciembre Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con el evento.