Marvel Tokon: Fighting Souls es un excelente juego de lucha que presenta mecánicas pulidas y un bellísimo apartado visual. ¿El problema? Tuvo un desempeño en PC bastante irregular, lo que manchó su estreno. A pesar de los deslices, los desarrolladores seguirán con sus planes y ya anunciaron la identidad de los primeros 4 personajes DLC.

Las impresiones iniciales son más importantes que nunca en la industria de los videojuegos, pues, debido a la gran cantidad de competencia disponible en el mercado, los jugadores son menos propensos a darles una segunda oportunidad a los títulos que no cumplieron con las expectativas en su lanzamiento.

El videojuego de Arc System Works es prueba de ello, pues se sabe que su estreno en Steam estuvo plagado de problemas técnicos. Los desarrolladores ya lazaron numerosas actualizaciones para corregir dichos inconvenientes, y ahora preparan el camino para el debut de la primera tanda de contenido descargable.

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Thor, Venom, Phoenix Cyclops y Jubilee llegarán a Marvel Tokon: Fighting Souls

El videojuego de Sony tuvo un lanzamiento exclusivo para PlayStation 5 y PC en agosto de 2026. La versión base incluye 21 personajes jugables, incluido el jefe final conocido como el Campeón. Si bien es un elenco relativamente pequeño, ya sabíamos que habría DLC que ampliará el tamaño de la plantilla.

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El primer personaje confirmado fue Phoenix Cyclops, una versión muy poderosa del lider de los X-Men que tiene el poder de la Fuerza Fénix. Arc System Works compartió hace poco el primer adelanto oficial que permite observar el estilo de lucha de este peleador, que ya tiene fecha de estreno.

Pero, ¿cuáles serán el resto de luchadores que conformarán el primer año de contenido descargable de Marvel Tokon: Fighting Souls? Ya conocemos la respuesta.

Este fin de semana se llevó a cabo la EVO Francia 2026, una edición especial del torneo enfocado en juegos de lucha que tuvo lugar en la ciudad de Niza. El título de lucha estuvo presente con una competencia, en la que el jugador profesional Zando se alzó como el campeón indiscutible.

Tras la finalización del torneo, Arc System Works y PlayStation cautivaron a los fans con un avance muy breve que destaca al próximo peleador DLC: Thor, quien llegará a Marvel Tokon: Fighting Souls en su versión de Jane Foster. La adición de esta variante del personaje no resulta sorprendente al recordar que es Shuri quien asume el manto de Black Panther en el juego.

El adelanto permite ver a la luchadora, pero tristemente no muestra su estilo de pelea. Eso sí, al final se destaca la hoja de ruta completa que revela la identidad del resto de luchadores que conformarán el primer pase de temporada. Además de Phoenix Cyclops y Thor, Venom y Jubilee se incorporarán a la plantilla a lo largo de 2026 y 2027.

Marvel Tokon confirma a su segundo personaje DLC: Thor en su versión de Jane Foster

¿Cuándo se estrenarán los nuevos personajes DLC de Marvel Tokon?

Hasta el momento, el único personaje con fecha de lanzamiento es Phoenix Cyclops, quien se unirá al reparto del videojuego de PS5 y PC el 2 de noviembre de 2026. Su incorporación a la plantilla tendrá lugar aproximadamente 3 meses después del lanzamiento del título de lucha.

La siguiente es la lista es Thor en su versión de Jane Foster, quien se lanzará en algún punto del invierno de 2027, a principios del próximo año. Esto quiere decir que Phoenix Cyclops será el único personaje DLC que debutará en 2026. El adelanto confirma que podrá usar el martillo Mjölnir.

El avance revela que Venom se unirá a la lista de Marvel Tokon: Fighting Souls durante la primavera de 2027. El debut del archienemigo de Spider-Man vendrá acompañado del lanzamiento de un nuevo escenario inspirado en Klyntar, el planeta natal de los simbiontes.

Finalmente, el cuarto y último personaje de la primera tanda de contenido descargable será Jubilee, la mutante de los X-Men que se unirán al roster en verano de 2027.

A finales de agosto, el productor de Marvel Tokon: Fighting Souls reconoció los problemas de PC y prometió que el equipo lanzará actualizaciones y mejoras para corregir los errores de rendimiento. Y aunque ofreció disculpas a los jugadores afectados, el creativo está al tanto que recuperar la confianza de los fans será “extremadamente difícil”.

Sony aún no revela cuántas copias ha vendido el juego desde su lanzamiento, pero un informe señala que ni siquiera superó el millón de unidades en su estreno. Y sí, el número de usuarios activos en PC también es alarmante. Esperamos que el debut de los luchadores DLC cambie el tono de la conversación.

Marvel Tokon: Fighting Souls revela el contenido descargable que llegará en 2026 y 2027 a través de su roadmap

Pero cuéntanos, ¿te emocionan los nuevos personajes DLC? ¿Quién te gustaría que llegue al juego? Déjanos leerte en los comentarios.

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