Los superhéroes de los cómics son fácilmente algunos de los personajes más icónicos de los videojuegos, así que resulta natural que en los últimos años hayamos visto algunos títulos protagonizados por estos seres con habilidades especiales. Uno de los proyectos más esperados por los fans es Marvel’s Blade, inspirado en las historietas homónimas.

El proyecto se presentó al mundo por primera vez en 2023, pero ya no hemos visto algo de él en casi 3 años. La ausencia de noticias genera preocupación en la comunidad, especialmente ahora que empezaron a circular reportes que dan cuenta de cierre de estudios y despidos masivos a lo largo y ancho de XBOX.

¿Acaso los fanáticos tienen motivos para estar muy preocupados? ¿Es posible una cancelación? De acuerdo con Todd Howard de Bethesda, el proyecto de Arkane Lyon sigue en pie y ya se hicieron avances importantes en el desarrollo. Eso sí, aún hay mucha incertidumbre en torno al futuro de esta nueva producción.

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Arkane Lyon hace un “trabajo realmente excelente” con Marvel’s Blade

El título protagonizado por el cazador de vampiros se dejó ver en The Game Awards 2023. Ya pasaron casi 3 años desde que lo vimos por primera vez, y muchos esperaban que reapareciera en XBOX Games Showcase 2026; naturalmente, eso nunca sucedió y los desarrolladores todavía guardan silencio.

El informante Jeff Grub se pronunció sobre el tema a principios de junio y señaló que no hay problemas en el desarrollo, a pesar de que Marvel’s Blade brilló por su ausencia en el evento más importante del año de Microsoft. “El proyecto no está cancelado ni abandonado”, afirmó el insider.

Por supuesto, las afirmaciones anteriores carecen de confirmación oficial, así que deben tomarse con cautela. Caso contrario a las declaraciones recientes de Todd Howard, quien habló sobre el desaparecido videojuego de acción en una entrevista reciente.

El famoso directivo de Bethesda habló para Entertainment Weekly como parte de un reportaje más amplio que profundiza en el estado de XBOX, y durante la entrevista señaló que recientemente vio el progreso que ha hecho el equipo de Arkane Lyon con respecto a Marvel’s Blade. Y según sus palabras, parece que el proyecto luce muy prometedor.

“No puedo decir cuándo veremos más, pero ayer mismo (21 de mayo) vi algunas cosas. Y la gente de Arkane Studios, los desarrolladores, hacen un trabajo realmente excelente”, afirmó Todd Howard.

Todd Howard confirmó en la entrevista que Marvel's Blade sigue en desarrollo

¿Marvel’s Blade podría ser cancelado?

Si bien los fanáticos pueden estar más tranquilos al saber que el propio Todd Howard habló positivamente del estado de Marvel’s Blade, es importante poner sus palabras en contexto. Y es que esta entrevista se realizó en mayo de 2026, mucho antes de que empezaran a surgir rumores sobre la una posible reestructuración en XBOX.

Hace un par de semanas, el periodista Jason Schreier advirtió que, según fuentes familiarizadas con el tema, Microsoft se prepara para realizar importantes recortes de personal en su división de videojuegos como parte de los cambios propuestos por Asha Sharma.

Reportes adicionales señalan que múltiples estudios de XBOX están en riesgo de sufrir despidos masivos o, en el peor de los casos, cerrar sus puertas. Double Fine, Compulsion Games y Ninja Theory están entre los equipos que podrían ver bajas importantes. También se dice que Arkane Lyon estaría en problemas y que los desarrolladores están “asustados”.

Si bien las palabras de Todd Howard dan un poco de tranquilidad sobre el futuro de Marvel’s Blade, recordemos que Ninja Theory presentó Senua, su más reciente proyecto, antes de que se diera a conocer que podría tener los días contados. De cualquier forma, lo mejor será esperar a que XBOX o Arkane Lyon compartan más información sobre el juego del cazavampiros.

Según informes, Arkane Lyon podría ser uno de los estudios de XBOX que están en riesgo

Pero dinos, ¿crees que el título sí verá la luz? ¿Te emociona este proyecto? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

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