Estamos por presenciar un cambio de paradigma que moldeará el futuro de la industria de los videojuegos. A mediados de la semana pasada, PlayStation anunció lo que muchos temían: el fin del formato físico. La comunidad está claramente molesta, pero parece que ningún boicot o intento de protesta podrá revertir la decisión de la compañía.

Un famoso analista habló sobre el tema, y reconoció la respuesta negativa de los jugadores ante el anuncio de Sony. Aunque entiende el entusiasmo de la comunidad, duda mucho que las críticas en redes sociales y las cancelaciones masivas de PS Plus obliguen a la empresa japonesa a dar marcha atrás con sus planes.

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Las críticas y los boicots en contra de PlayStation no salvarán al formato físico

Después de que PlayStation anunciara su decisión, decenas de miles de jugadores recurrieron a las redes sociales para expresar su desaprobación. Creadores de contenido, influencers y periodistas también criticaron a la compañía por, en esencia, eliminar el formato físico.

La comunidad se organizó y creó una petición con el objetivo de convencer a la empresa de que dé marcha atrás y revierta sus planes de suspender la producción de videojuegos físicos. La solicitud de Change.org ya cuenta con más de 258,000 firmas, un número que posiblemente aumentará en los próximos días.

Adicionalmente, los jugadores empezaron a cancelar en masa sus membresías de PlayStation Plus, el servicio que da acceso a las funciones online y permite reclamar juegos gratuitos cada mes. Incluso Sony ofreció descuentos especiales a los usuarios que dejaron de renovar la suscripción.

Otros usuarios fueron más allá y señalaron que simplemente dejarán de comprar títulos digitales a través de la PS Store. Es evidente que la reacción del público fue demasiado negativa, y esa podría ser una de las razones por las que PlayStation guardó silencio y permaneció en las sombras por casi una semana.

¿Acaso la compañía planea revertir sus planes tras las críticas de los fans? Es poco probable, o al menos eso es lo que opina el analista Dr. Serkan Toto. El experto le dijo al medio IGN que Sony sabía que el anuncio tendría una mala recepción, por lo que ahora sólo espera a que el descontento disminuya con el paso del tiempo.

“Me solidarizo con los fanáticos de los formatos físicos, pero Sony no dará marcha atrás en esta decisión. Por supuesto que sabían cómo sería la reacción en línea, y ahora esperan a que pase esta tormenta”, señaló el especialista. Así pues, parece que los boicots tendrán un impacto mínimo en las decisiones de la compañía.

Jugadores cancelan sus membresías de PS Plus y critican la compañía en señal de protesta

Por esta razón PlayStation dejará de hacer juegos físicos

Es imposible tapar el sol con un dedo: un gran porcentaje de los jugadores adquieren sus títulos favoritos en formato digital, mientras que cada vez son menos las personas que adquieren juegos físicos. Además, hay que considerar que muchas personas sólo prueban las experiencias que obtienen a través del servicio PS Plus.

Con todo esto en mente, el analista Dr. Serkan Toto teoriza que el número de personas que se unieron al boicot simplemente no es suficiente para marcar una diferencia, así que duda que las cancelaciones y críticas en redes sociales hagan que Sony decida cancelar sus planes.

“Sony tiene más de 120 millones de usuarios activos de PlayStation. Unos 50 millones de personas están suscritas a PS Plus. Como ejemplo, supongamos que 500,000 cancelan la suscripción en señal de protesta; eso representaría solo 1% de ese negocio, algo que, por supuesto, no es suficiente para que Sony se plantee repensar su estrategia. El mercado digital es demasiado lucrativo”, comentó el experto.

Estas afirmaciones están en sintonía con las declaraciones del periodista Jason Schreier, quien señaló en un reporte que PlayStation obtiene muchos más ingresos por cada juego digital que se vende en comparación con su contraparte física. Esa regla se aplica para los lanzamientos first-party y los proyectos de terceros.

Y sí, parece que el gigante nipón seguirá firme con su postura. A principios de julio se dio a conocer que su fábrica más grande de discos ahora se dedicará a fabricar microlentes ópticas.

El fin del formato fisico en los juegos ya es inminente

Pero dinos, ¿dejarás de comprar juegos si el formato físico desaparece? ¿Aún tienes la esperanza de que la compañía cambie de opinión? Déjanos leerte en los comentarios.

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