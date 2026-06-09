La exclusividad de Gears of War: E-Day pasó de ser una decisión sorpresiva y polémica a un escándalo pues reportes señalan que la decisión se tomó de última hora.

En medio de rumores, opiniones y reportes, surgió nueva información que proviene de un conocido directivo de XBOX. Aaron Greenberg, vicepresidente de marketing, se subió al ring para desmentir que el juego se volviera exclusivo horas antes del XBOX Games Showcase.

Sin embargo, hay pistas que ponen en entredicho la situación y ahora no se tiene certeza de lo que sucedió.

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La exclusividad de Gears of War: E-Day se convirtió en un escándalo

Aaron Greenberg niega que la exclusividad de Gears of War: E-Day se decidiera de última hora

Hace unos momentos, se encendió la polémica en torno a Gears of War: E-Day luego de que en una transmisión de XBOX se mostrará material publicitario que incluía el logotipo de PS5, lo cual indica que el juego sí saldría en la consola de Sony.

Tras escribir sobre ello en X, el periodista de The Verge, Tom Warren, recibió una respuesta por parte de Aaron Greenberg:

“Hey, Tom, puedo confirmar que esto no es cierto. Limitamos el conocimiento de esta noticia a un grupo interno muy pequeño. La intención era compartir esta noticia primero con nuestros jugadores y todos los que estaban viendo el showcase“.

Hey Tom, I can confirm this is not true. We just limited the knowledge of this news to a very small internal group. Intention was to share this news first with our players and everyone watching showcase. — Aaron Greenberg (@aarongreenberg) June 8, 2026

Posteriormente, el periodista le preguntó al directivo qué parte de la noticia no era verdad, y Greenberg señaló que la de que se trató de una decisión de último momento. Al respecto, Tom Warren preguntó la fecha en que se decidió la exclusividad y el directivo respondió:

“Todo ha cambiado mucho desde que Asha asumió el cargo hace 107 días. Avanzamos rápido y, francamente, es bastante estimulante dentro de los pasillos. Me enteré de estos exclusivos aproximadamente hace un mes. ¡Espero que eso ayude!“.

A lot has changed since Asha came into role 107 days ago. We are moving fast and it’s frankly pretty energizing inside the hallways here. I was made aware of these exclusives roughly a month in advance. Hope that helps! — Aaron Greenberg (@aarongreenberg) June 8, 2026

¿Cuándo se decidió la exclusividad del nuevo Gears of War para sacar a PS5 de la jugada?

Las declaraciones de Aaron Greenberg fueron puestas en duda por la comunidad de la red social X pese a que se trata de un directivo de XBOX.

Los jugadores insisten en que Gears of War: E-Day se planeó como multiplataforma, pero Asha Sharma sacó a PS5 de la ecuación un día antes del XBOX Games Showcase.

El primer reporte vino de Jeff Grubb la noche antes del evento. En esas mismas horas, se subieron sitios en Walmart que indicaban una versión para PS5. También apareció el registro de PEGI en Europa.

A la par, los jugadores señalan la pifia de hoy en la transmisión de XBOX donde aparece el logo de PS5 como plataforma.

Ayer, Jeff Grubb reveló que, de acuerdo con sus fuentes, la versión de Gears of War: E-Day para PS5 estaba terminada, pero ahora se encuentra en una unidad de almacenamiento como testimonio y nada más.

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