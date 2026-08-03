Una de las grandes ventajas de XBOX Game Pass es su catálogo en constante expansión, pues cada mes le da la bienvenida a multitud de estrenos de día 1 y demás lanzamientos; sin embargo, también existe el otro lado de la moneda. Y es que algunos juegos ceden su lugar y dejan de estar disponibles sin costo extra a través del servicio.

Hay noticias decepcionantes en ese frente, pues Microsoft acaba de confirmar los primeros 4 videojuegos que ya tienen los días contados y que abandonarán el programa de paga a mediados de agosto. Sospechamos que los fanáticos de la ciencia ficción y las aventuras indie estarán particularmente tristes con este anuncio.

Video relacionado: La situación de Xbox acaba de empeorar

Firewatch, un juego de Alien y otros 2 títulos abandonarán XBOX Game Pass en agosto

Siempre es triste saber que títulos conocidos dejarán de estar disponibles a través del servicio de suscripción; al final del día, los fanáticos se verán en la necesidad de adquirirlos si desean continuar con su partida. En julio, el programa sufrió bajas importantes, como Celeste y Crusader Kings 3.

La mala racha continúa y agosto también se perfila para ser un mes triste para los miembros de XBOX Game Pass, pues los primeros 4 videojuegos confirmados que abandonarán el servicio son muy interesantes. Hablamos de Atlas Fallen: Reign of Sand, Menace, Aliens: Fireteam Elite y Firewatch.

Dichos juegos saldrán del catálogo el próximo 15 de agosto de 2026, lo que significa que los suscriptores tienen aproximadamente 2 semanas para explorar todo lo que tienen por ofrecer. La buena noticia es que es posible comprarlos con 20% de descuento hasta que dejen de estar disponibles, una oferta ideal para quienes deseen conversar el acceso después de la fecha límite.

Aquellos que no pueden darse el lujo de comprar los títulos por separado y sólo pueden probarlos por medio de XBOX Game Pass o PC Game Pass, deben saber que aún están a tiempo para completarlos si aprovechan cada minuto al máximo.

El juego más corto de la lista es Firewatch, el querido indie de nicho desarrollado por Campo Santo. Esta aventura narrativa que traslada al jugador a un bosque se puede completar en su totalidad en unas 4 horas, así que los suscriptores del servicio podrán llegar a los créditos finales sin mayores complicaciones.

Por su parte, Aliens: Fireteam Elite es un shooter de supervivencia ambientado en el universo de la saga de cine. Se trata de un título cooperativo al estilo Left 4 Dead, donde escuadrones de jugadores deben sobrevivir a los ataques de los Xenomorfos. Aunque se puede terminar en unas 10 horas, explorar todo lo que ofrece puede demandar hasta 20 horas o más.

Estos son los juegos que abandonarán XBOX Game Pass el próximo 15 de agosto de 2026:

Atlas Fallen: Reign of Sand — Consola, PC y Nube

MENACE — PC (acceso anticipado)

Aliens: Fireteam Elite — Consola, PC y Nube

Firewatch — Consola, PC y Nube

Aliens: Fireteam Elite entre los primeros juegos que abandonarán XBOX Game Pass en agosto

XBOX Game Pass recibirá grandes títulos en agosto

Siempre es lamentable que juegos de franquicias conocidas y experiencias llamativas abandonen la librería del servicio. Para apaciguar esta situación, Microsoft actualiza el catálogo del servicio con nuevas adiciones. En ese frente, agosto estará lleno de propuestas que vale la pena tener en el radar.

El mes iniciará con Beast of Reincarnation, que se unirá a la colección de XBOX Game Pass el martes 4 de agosto. Ese mismo día veremos el debut de Heretic & Hexen, y poco después podremos probar el roguelike Monster Are Coming! y el título de gestión Sandustry. A continuación, compartimos la lista completa:

Beast of Reincarnation ― 4 de agosto

Heretic & Hexen ― 4 de agosto

Monsters Are Coming! ― 6 de agosto

Sandustry ― 13 de agosto

Grave Seasons ― 14 de agosto

Resonance: A Plague Tale Legacy ― 27 de agosto

Beast of Reincarnation y más juegos se unirán al catálogo rotativo de XBOX Game Pass en agosto

Pero dinos, ¿eres fan de alguno de los juegos que abandonará el servicio? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

Video relacionado: XBOX Game Pass: 6 años de evolución

Fuente