Todos los despidos en XBOX son lamentables, pero una de las tragedias es lo que sucede con id Software, el legendario estudio de DOOM y Quake. La mayoría de sus empleados se quedaron sin trabajo por una razón importante.

Un nuevo reporte reveló que el estudio propuso nuevos proyectos tras trabajar en la última entrega de DOOM, pero ninguno de ellos fue aprobado.

Al encontrarse sin un título en desarrollo concreto, los directivos de XBOX decidieron despedir a la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, trascendió que algunos de esos títulos propuestos eran muy atractivos.

NO TE LO PIERDAS: Pronto podrás ahorrarte $45 USD y conseguir gratis 2 juegos para PC, incluido un videojuego de terror inspirado en PT que recibió reseñas muy positivas

id Software propuso un nuevo Perfect Dark, pero XBOX no lo aprobó

De acuerdo con un reporte de GamesBeat, la situación en id Software se vuelve más grave conforme pasan los días tras los despidos que anunció XBOX.

Hasta ahora, se sabe que el estudio perdió a la mayoría de su personal. De 185 trabajadores en diciembre de 2025, pasaron a 49 esta semana y se teme que el equipo sea relegado a estudio de apoyo para otros proyectos.

Sin embargo, eso no es todo lo malo. El reporte revela que tras el lanzamiento de DOOM: The Dark Ages el año pasado, id Software propuso nuevos proyectos pero XBOX no dio luz verde a ninguno, lo cual puso al estudio en la cuerda floja.

Uno de esos proyectos era un nuevo Perfect Dark. id Software tenía la intención de rescatar la franquicia tras el fracaso del reboot y el cierre de The Initiative. Además, al ser un juego en primera persona habría sido ideal para el motor id Tech.

Recientemente, uno de los programadores de id Tech que fue despedido aseguró que lo que lograron fue el mejor motor para un FPS en toda la industria. Lamentablemente, todo el equipo se quedó sin trabajo.

id Software quería un nuevo proyecto de Perfect Dark, pero XBOX no dio luz verde

El estudio de DOOM quería ampliar sus horizontes con un juego de acción inspirado en John Wick

Por otra parte, el reporte reveló que el director de la franquicia DOOM, Hugo Martin, propuso un juego de acción.

En este caso, se menciona que era un título inspirado en John Wick con un estilo Noir que tendría lugar en escenarios inspirados en las escenas criminales de Luisiana y Chicago. Su nombre clave era Fury y combinaba combate con armas de fuego y artes marciales.

Finalmente, se informa que id Software también propuso un juego de robots y supervivencia, así como más DLC y modos cooperativos para DOOM: The Dark Ages, pero ninguna de estas propuestas fue aprobada.

ENTÉRATE: “Pensé que iba a morir”, jugador recibe la descarga de un rayo mientras jugaba en su PC y sobrevive para contar la experiencia

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente