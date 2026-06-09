Han pasado 8 años desde que Cliff Bleszinski, el creador de Gears of War, se fue de la industria de los videojuegos. Tras alcanzar el éxito con la franquicia de XBOX siendo desarrollador de Epic Games, la suerte no le sonrió en su aventura independiente.

LawBreakers y Radical Heights fracasaron y decidió emprender nuevos proyectos fuera del gaming. Sin embargo, la pasión llama y el creativo está de regreso.

Por el momento no como director, pero sí como productor de un nuevo videojuego de terror que llegará a XBOX y PC: Soul Walker.

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Anuncian Soul Walker, juego de terror isométrico

Epoch Media Studios presentó oficialmente Soul Walker, un nuevo juego de terror multijugador asimétrico 3v1 que llegará a XBOX y PC.

El proyecto cuenta con la producción de Cliff Bleszinski, creador de Gears of War, y ofrecerá partidas cargadas de tensión donde el silencio será la principal herramienta para mantenerse con vida.

Este título coloca a 3 sobrevivientes dentro de escenarios hostiles mientras son perseguidos por el Soul Walker, una criatura ancestral ciega que detecta a sus víctimas únicamente a través del sonido. Cada paso, objeto caído o interacción con el entorno puede convertirse en una señal que acerque al monstruo al grupo, obligando a los jugadores a medir cuidadosamente cada movimiento mientras resuelven acertijos y tratan de escapar.

¿Confianza o traición?

Uno de los elementos más llamativos del juego será su enfoque en la desconfianza entre jugadores. Aunque cooperar parece la mejor opción para sobrevivir, las partidas incluirán roles ocultos y situaciones donde la seguridad personal podría estar por encima del trabajo en equipo.

Esto abrirá la puerta a decisiones difíciles, incluyendo momentos donde traicionar a otros jugadores podría ser la única salida.

Las partidas también prometen secuencias de alta tensión en las que la comunicación y la paciencia serán fundamentales. Los jugadores tendrán que atravesar habitaciones cubiertas de cristales rotos, activar maquinaria ruidosa o huir del peligro sin perder la calma, siempre intentando evitar cualquier ruido innecesario que delate su posición.

De acuerdo con el estudio, el mundo de Soul Walker está diseñado para cambiar constantemente gracias a amenazas dinámicas y comportamientos impredecibles de los jugadores, lo que hará que cada enfrentamiento sea diferente. Además, el equipo busca construir una identidad visual muy marcada, inspirada en el cine de terror como en elementos de estética cinematográfica, esto con la intención de crear una experiencia inquietante y memorable.

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