XBOX realizó su evento de verano el pasado 7 de junio y compartió adelantos de los juegos que están en camino a su ecosistema. Una de las grandes sorpresas es que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos permanentes, lo que significa que jamás darán el salto a PS5. Pero, ¿esa será la norma a partir de ahora?

Una vez más estamos en una situación en la que la estrategia de Microsoft resulta confusa e incluso contradictoria. ¿Se acabaron los estrenos multiplataforma? ¿Habrá más exclusivos en el futuro? ¿Qué sucederá con los títulos que ya se anunciaron para PlayStation 5 y otros ecosistemas? La compañía intentó dar claridad a esta cuestión.

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Jugadores pueden esperar más exclusivos de XBOX en el futuro

Justo después de la transmisión de este fin de semana, Matt Booty, actual director de contenidos de XBOX Game Studios, sentenció que el objetivo es que los fans sientan que tienen una razón para comprar una consola de la compañía. Y sí, una vez más se manejó la narrativa de que decidirán caso por caso cuáles serán los próximos exclusivos.

Es evidente que los fanáticos aún tienen dudas. Al respecto, Matthew Ball, el nuevo director de estrategia de XBOX, ofreció más detalles sobre el asunto durante una charla con Chris Dring de The Game Business.

En la conversación, Ball dejó claro que anunciar 2 exclusivos durante el evento del domingo fue una declaración de intenciones, pues querían demostrarle a los fanáticos que los juegos que solamente llegarán a XBOX Series X|S y PC no serán casos puntuales y que pueden esperar que la misma situación se repita en próximos lanzamientos.

“Podríamos haber anunciado más adelante que Clockwork sería exclusivo. Podríamos haber empezado 2027 al decir que sería una exclusiva. Pero era importante para nosotros incluir 2 títulos [en el XBOX Games Showcase] para que la gente entendiera que no se trataba de algo puntual”, comentó el estratega de la división de videojuegos.

Adicionalmente, Matthew Ball señaló que los jugadores pueden esperar un flujo constante de contenido que “valide su inversión histórica en la plataforma XBOX y los mantenga como jugadores XBOX”. También aseguró que la compañía quiere que la industria entienda que los juegos exclusivos “son importantes para el crecimiento y la imagen de marca”.

Pero, ¿eso significa que todos los lanzamientos futuros solamente llegarán a los ecosistemas de Microsoft? El director de estrategia reiteró que los títulos multijugador y los juegos como servicio, como Call of Duty, mantendrán sus estrenos multiplataforma. Adicionalmente, recordó que los proyectos como Fable y Halo: Campaign Evolved, que se anunciaron previamente para PS5, aún saldrán para la consola de la competencia.

Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos permanentes y nunca llegarán a PlayStation 5

El negocio de XBOX no está en su momento

Naturalmente, este cambio de estrategia forma parte de los esfuerzos de la compañía para recuperarse de la mala racha. Para nadie es secreto que las ventas de hardware disminuyeron considerablemente en los últimos años, y que el número de suscripciones para XBOX Game Pass se estancó.

“Asha fue clara al respecto: nuestro negocio actualmente no está sano. También dejó claro que trabajamos para revertir esa situación. Cada día seremos más abiertos sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y digo esto porque hoy debería poder darles una respuesta más completa y decirles cuáles son todos los juegos exclusivos que los jugadores pueden esperar este año, el próximo y en el futuro”, comentó el analista.

Matthew Ball comprende que la comunidad aún no entienda del todo su estrategia, pero señaló que primero la discutirán internamente y con sus socios. Así pues, afirmó que brindarán una respuesta más definitiva cuando llegue el momento correcto.

“Todos los que están en esta sala son expertos y apasionados de esta industria, y entiendo por qué sienten que aún no terminan de comprender nuestra estrategia. Tenemos que comunicarla internamente y con nuestros socios. Pero sobre todo al jugador promedio, al usuario actual de XBOX y también al jugador al que queremos llegar y que todavía no forma parte de nuestro ecosistema. Ellos deben poder entenderla de una forma sencilla. Hacia ahí nos dirigimos. Simplemente, todavía no estamos listos para hacerlo”.

Durante la charla, Matthew Ball reconoció que algunos juegos de la compañía posiblemente venderán menos unidades al ser exclusivos de las que despacharían si fueran multiplataforma, pero aseguró que ese es un problema a corto plazo y que ese cambio ayudará a que su negocio crezca en el futuro.

Pero dinos, ¿crees que todos los futuros lanzamientos deberían ser exclusivos? Déjanos leerte en los comentarios.

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