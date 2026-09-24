Remedy Entertainment lo hizo de nuevo. CONTROL Resonant tiene muy buenas calificaciones y se volvió tendencia esta semana en redes sociales gracias a su atractiva propuesta de juego.

Sin embargo, algunos comentarios señalaron que el sistema de combate y el aparato estadístico que dicta el poder del enemigo y el daño que puede hacer Dylan Faden no eran tan accesibles.

La compañía finesa analizó la situación y decidió hacer un cambio para el lanzamiento que vuelve el combate un poco más sencillo, aunque no por eso lo vuelve un juego fácil.

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Remedy ajusta la dificultad de CONTROL Resonant con una actualización de último momento

Por medio de un comunicado en redes sociales, Remedy Entertainment anunció el lanzamiento de un parche que realiza ajustes en el aparato estadístico que regula el combate en este RPG de acción.

De acuerdo con la información oficial de la compañía de Finlandia, este parche ajusta los rangos de salud de los enemigos, así como la fuerza de Dylan Faden en las primeras horas de juego.

Los primeros comentarios sobre CONTROL Resonant señalaron que este aspecto no lucía regulado en comparación con el poder que tiene el protagonista a partir de la segunda mitad de juego. Básicamente, se trata de ajustar la curva de aprendizaje, progresión y dificultad.

La publicación señala:

“Basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, hemos decidido lanzar un parche (1.3.3) para abordar algunos aspectos concretos: que la salud de los enemigos se sienta demasiado alta, que se requieren demasiados golpes para aturdir a los enemigos para las ejecuciones, y la fuerza general de combate de Dylan al principio del juego no se siente lo suficientemente poderosa (aunque acabe de despertar de un coma)”.

For the CONTROL Resonant launch, we are deploying a hotfix to address enemy health pools and Dylan's combat strength, especially during the early hours of the game.



The changes introduced in the hotfix will make the combat more dynamic, retain the challenge, but reduce the… pic.twitter.com/rhqNEtRoul — CONTROL Resonant 🔻OUT NOW! (@ControlRemedy) September 24, 2026

El nuevo juego de Remedy no te permite elegir nivel de dificultad, pero ofrece algo más atractivo

CONTROL Resonant no cuenta con niveles de dificultad como un videojuego tradicional. En su lugar, Remedy apostó por permitir que el usuario haga cambios en distintos aspectos del título y su combate.

A través de un modo personalizado, los jugadores pueden hacer cambios en la cantidad de daño que hacen y soportan los enemigos, así como en la fuerza de Dylan Faden.

También pueden seleccionar una casilla para eliminar a cualquier enemigo con un golpe, inmortalidad, y otras opciones. Así como el juego se puede volver más fácil, también puede ir en sentido contrario al aumentar el daño que hacen los enemigos e incluso que el protagonista muera con un solo golpe.

Remedy asegura que, pese al parche de lanzamiento, CONTROL Resonant mantiene su propuesta retadora y su sistema de combate gratificante.

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