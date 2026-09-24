Los piratas de videojuegos son implacables y en el caso de PC incluso se volvió un reto lograr la ruptura de los sistemas de seguridad y anticopia en el menor tiempo posible. Sí, sabemos que es un delito, pero en ocasiones hay hechos que salen del guion.

Tal es el caso del reciente debut de CONTROL Resonant, la nueva obra de Remedy Entertainment, pues las primeras reseñas especializadas y la opinión de los jugadores señalan que es uno de los mejores juegos de este año.

Ya que la compañía finesa procura innovar y se mantiene fiel a sus convicciones creativas, esto les ganó el respeto de todos los sectores, incluso aquellos dedicados a la piratería.

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Piratas se organizan para no copiar CONTROL Resonant y pagarán por el juego

Podría parecer imposible cambiar la perspectiva de la comunidad que se dedica a piratería videojuegos en PC, pero sí sucedió.

Probablemente, este sea el primer logro de CONTROL Resonant, lo nuevo de Remedy Entertainment, pues piratas de videojuegos hicieron un llamado a su comunidad para no copiar ni distribuir el juego “gratis”. En su lugar pagarán por él para reconocer al estudio de Finlandia.

Usuarios de foros en los que se trata el tema de la piratería, señalaron que comprarán el juego para apoyar a Remedy. Otros mencionan que, si se trata de un buen juego, de un estudio que hace bien las cosas y que necesita apoyo, lo mejor es pagar por él en lugar de piratearlo.

Aunque parezca imposible, Remedy logró que la comunidad de piratas gaste su dinero en comprar su nuevo videojuego.

On the PirateGames subreddit, they seem to have decided to call a truce on Control Resonant. Top comment is basically "let's buy this one and support them, lads" 🥲 https://t.co/0tr2fT3v8W pic.twitter.com/VU70rMU8qw — Del (@TheCartelDel) September 24, 2026

La situación de Remedy Entertainment no es una Luna de Miel y por eso la comunidad quiere apoyarlos

Remedy es conocido por empujar los límites del diseño y mecánicas en los videojuegos desde hace muchos años. De ellos no se espera un título tradicional.

Sin embargo, y pese a los reconocimientos, esto tiene un costo y es que sus ventas no son espectaculares. En la era actual de la industria de los videojuegos, eso representa un problema y en años recientes, la compañía de Finlandia ha tenido dificultades financieras, pero no se ha quedado sin liquidez.

Uno de sus mejores juegos, ALAN WAKE II, tardó mucho tiempo en volverse rentable pese a las excelentes críticas que recibió.

En redes sociales, los usuarios señalaron que no se trata solo de reconocer los buenos lanzamientos de Remedy, como CONTROL Resonant que debutó hoy, sino de apoyarlos con la compra del juego.

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