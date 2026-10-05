CyberLeek desapareció repentinamente luego de filtrar muchos detalles de Grand Theft Auto VI y ganar miles de dólares en criptomonedas. Su identidad sigue siendo un misterio y sabemos que Take-Two aún le sigue la pista; sin embargo, todo indica que no ha podido dar con su paradero.

Prueba de ello es que el filtrador o grupo de hackers acaba de dar señales de vida tras semanas de permanecer en silencio. Su sitio web recibió una inesperada actualización que anticipa nuevas revelaciones sobre GTA VI para esta semana.

Hay muchas teorías y especulaciones al respecto, pues nadie sabe con certeza qué ocurrió con CyberLeek durante el último mes. Tampoco está claro si el filtrador es quien está detrás de los recientes movimientos en su página o es alguien más que sólo quiere jugarnos una broma.

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CyberLeek anticipa su regreso con nuevas filtraciones de GTA VI

CyberLeek tenía una forma muy peculiar de operar para no ser rastreado y, al mismo tiempo, enriquecerse con las filtraciones de GTA VI. Abrió un sitio web para que los interesados compraran su criptomoneda y tuvieran el derecho de votar para decir qué video del juego liberar a continuación.

Justo después del especial que Rockstar Games estrenó en Netflix, el filtrador pausó todas sus operaciones. Su sitio estuvo inactivo durante todas estas semanas y no dio más señales de vida, pero las cosas acaban de cambiar. El hacker actualizó su sistema de votaciones con 2 nuevas y misteriosas entradas.

Ambas concluirán el próximo 8 de octubre, día en que muchos esperan el regreso de CyberLeek. Las votaciones llevan por título “???”, así que es imposible saber qué está tramando el filtrador en estos momentos. La comunidad supone que filtrará nuevos detalles de GTA VI o que amenazará a Rockstar con liberar una versión jugable del título, tal como lo hizo anteriormente.

También hay otra teoría: algunos jugadores creen que CyberLeek no está detrás de las votaciones. Muchos creen que el hacker ya fue detenido y que alguien más tomó el control de su página para generar más revuelo. Sin embargo, la mayoría de jugadores piensan que el auténtico CyberLeek sigue libre y que pronto causará más de dolores de cabeza a Rockstar.

Uno de los grandes misterios sobre el caso es por qué el filtrador detuvo sus actividades en agosto y, de pronto, amenaza con volver. CyberLeek demostró tener una versión jugable de GTA VI por lo que, en teoría, las filtraciones podrían continuar hasta el 19 de noviembre, día en que debutará el juego.

CyberLeek amenaza con nuevas filtraciones de GTA VI

Spoilers de GTA VI podrían venir en camino

No sabremos lo que CyberLeek está planeando hasta el 8 de octubre, pero es mejor que los jugadores que quieren disfrutar GTA VI sin spoilers tomen precauciones. Anteriormente, el hacker reveló detalles sobre la historia del juego, concretamente relacionados con el prólogo de Lucia.

El filtrador amenazó a Rockstar con liberar una versión jugable del título en caso de que algo le sucediera. Supuestamente, tiene un sistema que debe desactivar manualmente cada día para no distribuir la build jugable para PC que tiene en sus manos.

“CyberLeek tiene la versión. La tiene desde hace tiempo y ya no reside en un solo lugar. Hay copias en discos duros y servidores repartidos por todo el mundo, en lugares a los que Take-Two no puede acceder. Ya no queda nada que confiscar”, dijo en un comunicado que publicó en agosto. “No hay ningún servidor que atacar. Sólo existen copias, y ninguna de ellas recibe órdenes. Cada día, CyberLeek debe optar por cancelar su lanzamiento. Cada día, esa decisión se repite, manualmente, a propósito. El juego permanece enterrado porque CyberLeek lo sigue enterrando. No porque Rockstar haya conseguido algo”.

Todo indica que CyberLeek sigue libre

A finales de ese mismo mes, Take-Two Interactive y Rockstar Games confirmaron que las investigaciones sobre el caso seguían en pie. Explicaron que no podían compartir muchos detalles, pues la divulgación de la información podía “comprometer la investigación en curso e, incluso, alertar a los presuntos infractores”.

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