CyberLeek regresó y amenaza con dar un golpe definitivo a Rockstar Games. Luego de filtrar un extenso vistazo a Grand Theft Auto VI y pedir financiamiento para un proyecto secreto, ahora el hacker quiere filtrar una versión jugable del esperado título antes de su estreno, el próximo 19 de noviembre.

Por medio de un breve comunicado, el filtrador propuso un trato a sus seguidores: podrán jugar GTA VI con anticipación, pero sólo si le ayudan a cumplir una ambiciosa meta en los próximos días. Su mensaje ha generado muchas expectativas por todo lo que implica para Rockstar Games, pero también serias sospechas de una posible estafa.

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CyberLeek amenaza con liberar una versión jugable de GTA VI

Antes de desaparecer misteriosamente, CyberLeek ya había amenazado con filtrar una versión jugable de GTA VI. En teoría, sería la build que ha utilizado para hacer sus videos y aumentar poco a poco el valor de su criptomoneda. Supuestamente, tiene que cancelar la liberación de esta versión de manera manual cada día, pues desarrolló un sistema para filtrar GTA VI en todo el mundo en caso de que algo le sucediera.

El filtrador reapareció por sorpresa con un objetivo claro: conseguir financiamiento para un proyecto que mantiene en las sombras. Al parecer, su última carta es liberar la versión jugable de GTA VI que, según sus palabras, permite disfrutar el juego de principio a fin, incluso con la pantalla de créditos.

Sin embargo, CyberLeek no planea filtrar la build antes de enriquecerse todo lo posible. Su trato para la comunidad es simple: liberará GTA VI sólo si su criptomoneda alcanza una capitalización de mercado de $30 millones de dólares.

“La situación es clara y sencilla. Cuando CYBERLEEK alcance una capitalización de mercado de $30 millones de dólares, se lanzará la versión completa: modo historia íntegro, jugado hasta el final, con créditos y todo”, explicó el hacker.

Su propuesta generó muchas dudas entre la comunidad, pues bastantes jugadores creen que se trata de su estafa final para, ahora sí, desaparecer para siempre. Ante esto, CyberLeek recalcó que su filtración es legítima y que hará lo posible para demostrarlo.

Además, CyberLeek lanzó un ultimátum a Take- Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar. Aseguró que si las compañías no lanzan una versión de GTA VI en disco y se disculpan públicamente, entonces liberará el juego sin dudarlo.

“¿No creen que incluya el modo historia completo? Pidan ver lo que quieran y se les mostrará. Take-Two tiene una única salida: discos físicos y una disculpa pública. Pueden aceptarla en cualquier momento. O pueden arriesgarse y pensar que CL está presumiendo. Todos saben qué opción elegirán", concluyó el hacker.

CyberLeek amenazó con filtrar una versión jugable y completa de GTA VI antes de su estreno

Propuesta de CyberLeek divide la opinión de la comunidad

Es un hecho que CyberLeek quiere obtener ganancias antes de que GTA VI debute y no pueda lucrar más con la emoción de los jugadores. Muestra de ello es que puso varios objetivos de capitalización para su criptomoneda. Por ejemplo, cuando alcance los $2 millones de dólares de capitalización, liberará un video de Lucía en traje de baño y otro donde aparezca desnuda cuando el valor sea de $4 millones.

Su trato causó el enojo de una parte de la comunidad, que ya está cansada de sus filtraciones y de su forma de obtener ganancias. Muchos lo acusaron de ser un estafador y alertaron sobre su posible desaparición una vez que consiga su objetivo.

“Quien invierta en esto merece perderlo todo”, afirmó un jugador molesto. Otros jugadores lo criticaron por mencionar nuevamente lo del formato físico de GTA VI, pues anteriormente quedó claro que nunca actuó a favor de los jugadores ni de los videojuegos. Por ahora, no está claro qué sucederá, pues CyberLeek aún tiene el apoyo de una parte de la comunidad, mientras que Rockstar Games permanece en silencio.

Parte de la comunidad está harta de CyberLeek, pero el hacker aún tiene seguidores

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