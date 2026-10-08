La pesadilla de las filtraciones no ha acabado para Rockstar Games, pues su peor enemigo está de regreso. CyberLeek resurgió de las sombras esta semana con un nuevo y extenso video de Grand Theft Auto VI. Luego de estar inactivo por 1 mes, el hacker reactivó su sitio web e hizo nuevas votaciones para lucrar con el enorme hype que existe por el título.

Además de revelar más escenas inéditas de GTA VI, CyberLeek hizo una petición a sus seguidores que lo han apoyado hasta ahora. Explicó que trabaja en un proyecto secreto relacionado con videojuegos; sin embargo, es muy costoso y necesita apoyo para poder financiarlo.

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CyberLeek regresó con nuevas filtraciones de GTA VI

De la noche a la mañana, el hacker se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para Rockstar Games y Take Two Interactive. Las compañías continúan con sus investigaciones para dar con su paradero y arrestarlo después de todo lo que hizo; sin embargo, ahora está claro que CyberLeek sigue libre y haciendo de las suyas.

Tal como lo prometió, esta mañana liberó otra filtración de GTA VI tras sus nuevas votaciones. El video se llama “Extended Leek”, en una especie de burla al vistazo extendido que Rockstar estrenó en Netflix para mostrar por primera vez el título de manera oficial.

El avance dura aproximadamente 25 minutos y muestra diversas misiones, cinemáticas y varias atracciones de Leonida, como carreras, tiendas de ropa y más. Lo que más ha llamado la atención son los supuestos desnudos de Jason y Lucía.

Anteriormente, CyberLeek filtró un vistazo a los complejos nudistas de GTA VI, pero no está claro si los protagonistas podrán quitarse la ropa por completo o se trata de alguna especie de modificación que el hacker hizo. Se reporta que el avance también muestra un tanque y que contiene varios spoilers, así que lo mejor es alejarse de él.

Las nuevas filtraciones ocurren a 6 semanas del lanzamiento de GTA VI, que llegará a PS5 y XBOX Series X|S el próximo 19 de noviembre. Es muy probable que CyberLeek libere más contenido del título en los próximos días, pues tiene un objetivo en mente: recaudar fondos para financiar un proyecto secreto con la ayuda de sus seguidores.

CyberLeek sigue atormentando a Rockstar con más filtraciones de GTA VI

El proyecto secreto de CyberLeek, el infame filtrador de GTA VI

CyberLeek desapareció hace un mes con jugosas ganancias que obtuvo por medio de la venta de su criptomoneda. Se estima que generó cerca de $270,000 USD, pero al parecer no es suficiente. El hacker publicó un mensaje donde pide el apoyo de la comunidad, ya que necesita fondos para financiar un proyecto secreto que requiere hardware costoso.

El filtrador asegura que trabaja en algo totalmente ajeno a Rockstar y GTA VI, pero que sí está relacionado con la industria de los videojuegos. Pidió a sus seguidores confiar en su talento, pues por ahora no puede revelar más detalles al respecto.

“CyberLeek tiene un proyecto, no relacionado con Rockstar, sino con los videojuegos. Necesita hardware caro. Meses para instalarlo. Años para funcionar. A tiempo completo. Si no puedes confiar en la imagen, confía en las habilidades”, dice el mensaje del hacker.

El hacker aprovechará sus próximas filtraciones para generar más ganancias y financiar un proyecto

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