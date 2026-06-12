Matthew Ball, el nuevo director de estrategia de XBOX, aseguró recientemente que la demanda de Series X|S es más grande que la oferta, por lo que trabajan a marchas forzadas para producir el mayor número de unidades posibles para cumplir en el mercado. Si bien esto parecía una excelente noticia para la marca, la realidad es muy diferente.

Un nuevo reporte reveló que XBOX y Microsoft pierden cientos de dólares por cada consola que venden. Para nadie es un secreto que las compañías rara vez han ganado dinero con las ventas de hardware, pues prácticamente todas sus consolas se han vendido con pérdidas.

Sin embargo, la situación con Series X|S es aún más alarmante, pues las pérdidas son mayores debido a que las empresas no se anticiparon a la crisis de memoria.

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XBOX Series X|S generan pérdidas a Microsoft cada que se venden

En un comunicado reciente, Asha Sharma reconoció los problemas más graves que debe resolver para garantizar el futuro de XBOX. Uno de ellos es el negocio de hardware, pues las ventas de Series X|S se fueron en picada y no han podido recuperarse desde hace años.

A pesar de la crisis, XBOX quiere seguir apostando por las consola ya trabaja en el lanzamiento de Project Helix. El problema es que aún pierde mucho dinero por cada consola que vende y el panorama no es muy positivo para la próxima generación.

Jez Corden, periodista de Windows Central, analizó la situación actual de XBOX y profundizó en cada uno de sus pilares que está en crisis. Uno de los mayores problemas de la marca es precisamente su negocio de hardware que, a pesar de los intentos, no ha podido recuperarse.

El Series X conmemorativo del 25.° aniversario y Project Helix son la prueba de que XBOX no planea renunciar a las consolas, la cuestión es que sigue perdiendo mucho dinero con ellas. Corden afirmó que la compañía pierde “cientos de dólares” por cada Series X|S que vende.

El negocio de consolas de XBOX sigue en picada y genera pérdidas considerables

La crisis se acentuó por el encarecimiento de la memoria y la falta de preparación por parte de Microsoft. El reporte destaca que la compañía tuvo “dificultades para conseguir suficiente memoria a precios fijos”, por lo que es imposible mantener sus márgenes de beneficios con el hardware.

“Me han dicho que Xbox está perdiendo no decenas, sino cientos de dólares por cada consola Xbox Series X|S vendida actualmente, y Asha Sharma señala que los precios mayoristas de la memoria han aumentado 700% desde que se calculó el coste de Xbox Series X|S”, afirmó el periodista.

¿XBOX Series X|S tienen salvación?

Analistas concuerdan en que el negocio de consola de XBOX está en serios problemas y que los signos de recuperación son, en realidad, pocos. Cada nuevo informe financiero, Microsoft confirma que su negocio de consolas se hunde cada vez más, así que una posible salvación parece poco probable, al menos para XBOX Series X|S.

La situación es tan grave que XBOX cambiará su estrategia para Project Helix, pues la crisis de memoria se extenderá todavía por algunos años más. De hecho, Matthew Ball aseguró que el juego en la nube puede ser una alternativa muy viable para disfrutar videojuegos en una época donde las consolas son cada vez más costosas.

El regreso de los exclusivos es parte de la estrategia de Sharma por revitalizar el interés por sus consolas; sin embargo, eso no resolverá necesariamente el tema de las pérdidas, aunque sí ayudará a que Project Helix sea un sistema más atractivo para los jugadores.

Los aumentos de precios y las caídas en las ventas tienen sobre las cuerdas a Xbox

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