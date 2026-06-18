La estrategia de juegos como servicio de PlayStation fue un fracaso total. Se supone que Bungie sería la piedra angular de ese enfoque, pero el estudio enfrenta dificultades para hacer que Marathon, su más reciente proyecto, sea un éxito sustentable. Lo peor es que esta difícil situación selló el destino de Destiny 2.

Sí, el FPS de ciencia ficción vivió una temporada muy complicada en los últimos años debido a multitud de actualizaciones y expansiones que simplemente no conectaron con la comunidad. Pero algo es innegable: el juego y la franquicia en general posee una fanaticada muy fiel y aguerrida.

A pesar de que la comunidad demostró que Destiny 2 aún tiene mucho potencial, parece que los esfuerzos de los jugadores hicieron poco para mejorar la situación del videojuego y la compañía detrás de su desarrollo.

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Destiny 2 vive su mejor momento en meses, pero su final ya está aquí

Fue a finales de mayo de 2026 cuando Bungie compartió una noticia devastadora: Destiny 2 recibirá su última actualización de contenido y perderá soporte. El último DLC, titulado Monument of Triumph, finalmente debutó el 9 de junio y reunió a miles de jugadores en todas las plataformas.

Previamente, los fanáticos organizaron una campaña para demostrar que el título aún podía dar más de sí. La meta era sencilla: saturar los servidores tras el lanzamiento del último parche y romper el récord de jugadores de Marathon para intentar convencer a Bungie y Sony de dar marcha atrás con sus planes de abandonar el proyecto.

Los fans cumplieron su promesa y lograron que los servicios online experimentaran fallas durante la semana pasada debido al aumento en el número de jugadores activos. Y aunque el tráfico disminuyó en los días posteriores, el FPS aún mantiene el buen ritmo.

En este momento, Destiny 2 tiene más de 85,000 usuarios conectados en Steam, lo que está muy por encima de los mediocres 7140 de Marathon. De igual forma, el shooter de 2017 es el título número 19 con la mayor cantidad de personas conectadas en este momento en la tienda de Valve, por detrás del popular Marvel Rivals.

Es fácil creer que estas cifras ayudarían a mejorar la situación del proyecto; sin embargo, Paul Tassi, editor de Forbes, habló sobre el tema en un video reciente y compartió muy malas noticias. El informante señala que el FPS ha ocupado el tercer lugar en ingresos de Steam durante casi una semana, lo que a simple vista parece una buena señal.

Lamentablemente, Tassi comenta que, según sus fuentes, nada cambió sobre el futuro de Destiny 2. De hecho, el periodista remarca que el juego se prepara para recibir una “última actualización”, lo que en términos prácticos significa que no habrá soporte a partir de ese momento.

“Ni siquiera mantienen un pequeño equipo para realizar las tareas básicas necesarias para evitar que el juego falle”, comentó el editor de Forbes. Así pues, señala que los desarrolladores sólo intervendrán cuando surja un problema crítico que impida jugar.

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Bungie sufrirá importantes despidos, revela informante

En su último video para YouTube, Paul Tassi se muestra pesimista sobre el futuro del estudio propiedad de PlayStation y Sony. El experto se hizo eco de los informes recientes que señalan que podría haber recortes de personal, y advierte que, tras el estreno de la última actualización, los despidos son inminentes.

Si bien no pudo confirmar la cifra, el informante sí mencionó que se espera que una gran cantidad de personas pierdan su empleo, lo que es inevitable debido al fin del desarrollo de nuevos contenidos para Destiny 2.

Esta semana, el periodista francés Sylvain citó fuentes internas que dieron a conocer que Bungie se prepara para despedir aproximadamente 400 trabajadores, lo que representaría alrededor de 50% de su plantilla laboral. Se cree que los recortes se llevarán a cabo en las próximas semanas.

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