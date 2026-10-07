Dragon Ball: Sparking! ZERO está lejos de ser perfecto, pero aún así se convirtió en uno de los videojuegos favoritos de los fanáticos gracias a su enorme reparto de personajes y sus mecánicas de lucha que indiscutiblemente recuerdan a la serie Budokai Tenkaichi. Parecía que ya no iba a recibir nuevo contenido, pero una nueva filtración dio esperanza a los fans.

En caso de que el rumor resulte ser verdad, el videojuego de Bandai Namco podría darle la bienvenida a más de 20 peleadores provenientes de todas las eras del anime de Toei Animation y el manga de Akira Toriyama. Además, parece que los desarrolladores podrían ampliar la colección de trajes adicionales.

Video relacionado: Del peor al mejor - Juegos de Dragon Ball

Dragon Ball: Sparking! ZERO podría regresar con un nuevo DLC

El título de peleas desarrollado por Spike Chunsoft se promocionó como el sucesor del querido Budokai Tenkaichi 3, y de inmediato consolidó su éxito tras su lanzamiento inicial en octubre de 2024. En el último par de años, recibió numerosas actualizaciones que agregaron nuevos personajes, más mecánicas y otros cambios jugables.

A finales de julio, debutó la expansión más importante hasta la fecha: Super Limit-Breaking NEO, que añadió 33 luchadores inéditos, un nuevo modo single-player, 4 mapas extra y atuendos para los peleadores existentes. Los creativos aún no revelan si tienen planes para lanzar un nuevo DLC en los próximos meses.

Sin embargo, esta semana surgió un nuevo rumor que indica que Dragon Ball: Sparking! ZERO volverá a expandirse con una nueva tanda de contenido adicional. Esta información provino de un usuario de Discord conocido como Noctis, quien afirma que se encontraron archivos dentro del juego que apuntan a la posibilidad de más actualizaciones.

El autor de este rumor afirma que la información original provino de una “fuente muy famosa y creíble” que anteriormente proporcionó detalles verídicos sobre otros juegos, aunque obviamente no reveló su identidad. La supuesta expansión carece de una fecha de lanzamiento, pero se cree que será tan grande que se dividirá en 2 partes.

Según la filtración, el DLC agregará nuevos personajes jugables y más trajes . Por ahora, se desconoce si también se realizarán otros ajustes en la jugabilidad o si se añadirán más arenas de combate. Tampoco hay una mención sobre posibles modos de juego.

Gohan Black llegaría a Dragon Ball: Sparking! ZERO en forma de traje en el próximo DLC

Más de 20 personajes llegarían a Dragon Ball: Sparking! ZERO en la nueva expansión

Dragon Ball: Sparking! ZERO puede presumir de tener el reparto de personajes más grande en la historia de la franquicia, pues actualmente posee más de 240 peleadores. Esa cifra contempla transformaciones y variaciones de todos los luchadores, pero aun así es una cifra muy grande que deja en vergüenza a otros títulos de la serie.

El videojuego incluye peleadores de todas las etapas del anime, y sus primeros paquetes descargables se enfocaron en Dragon Ball Super: Super Hero y Dragon Ball Daima. Por su parte, la expansión Super Limit-Breaking NEO introdujo luchadores de Z, GT, Super y la serie original. El rumoreado DLC que está en camino repetirá esa última fórmula.

De acuerdo con la filtración, la siguiente tanda estará conformada por más de 20 personajes. Entre los luchadores que llegarían próximamente al título de peleas encontramos a Goku niño en su forma de Ozaru, así como Taoi Pai Pai Cyborg, Bio Broly, Goten en su versión de GT y Mini Piccolo de Dragon Ball Daima.

Dragon Ball GT también tendrían más representación en el juego, pues los dragones malignos Eis, Oceanus, Naturon, Haze y Rage Shenron se unirían al plantel.

Quizás la incorporación más interesante sería la de Arale, protagonista del manga homónimo de Akira Toriyama. A pesar de pertenecer a otra franquicia, este personaje de caricatura, que se caracteriza por tener un gran poder gracias a su naturaleza de parodia, ya cruzó caminos con Goku en el anime y en el videojuego Budokai Tenkaichi 3.

Igual de interesante, se dice que la próxima expansión de Dragon Ball: Sparking! ZERO incluirá más trajes adicionales, incluido Gohan Black. Esta versión alternativa del hijo de Goku aparece en un capítulo What-If del modo historia, pero aún no forma parte del reparto seleccionable. Eso podría cambiar gracias al DLC.

Dragon Ball: Sparking! ZERO recibiría más de 20 personajes nuevos en próximo DLC

Estos serían los nuevos personajes de Dragon Ball: Sparking! ZERO, según el rumor:

Goku (Ozaru)

Arale

Tao Pai Pai Cyborg

Frost (Transformación)

Androide 14

Androide 15

Mini Piccolo

Tamagami 1

Tamagami 2

Tamagami 3

Bio Broly

Kibito

General Rilldo

Hyper Mega Rilldo

Metal Rilldo

Eis Shenron

Oceanus Shenron

Naturon Shenron

Haze Shenron

Rage Shenron

Goten (GT)

Goten Super Saiyajin (GT)

Belmod

Scouter Vegeta Super Saiyajin (Traje)

Gohan Black (Traje)

Es importante recalcar que esta información está lejos de ser oficial, pues carece de algún tipo de confirmación. Debido a que proviene de una fuente sin verificar, recomendamos tomar estos detalles con pinzas.

Aprovechamos para recordar que el título de Bandai Namco está casi a mitad de precio en Steam. Por ahora, se desconoce si Spike Chunsoft lanzará nuevo contenido para celebrar el estreno de Dragon Ball Super: Beerus, que llegará a Crunchyroll en todo el mundo en octubre.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que estos peleadores lleguen al juego? ¿Crees que la filtración es real? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Dragon Ball: Sparking! ZERO si visitas esta página.

Video relacionado: Un tributo gamer a Akira Toriyama

Fuente