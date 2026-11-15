LO QUE DEBES SABER:

La Xbox Series X25, una consola de edición limitada lanzada para conmemorar el 25.º aniversario de Xbox, se agotó rápidamente, lo que provocó la frustración de los seguidores

Los aficionados expresaron su descontento ante la escasez y los elevados precios de reventa, atribuyendo el problema a los revendedores y a una distribución limitada

GameStop fijó inicialmente un precio exorbitante de $4950 USD para la consola, aunque más tarde lo ajustó a $1995 USD; una cifra que sigue estando por encima del precio de venta al público recomendado

En mercados de reventa como eBay, la consola se ofrece a precios más bajos que en los puntos de venta oficiales, lo que pone de relieve los problemas de distribución y fijación de precios

Precisamente hoy se cumplen 25 años desde el lanzamiento del Xbox original y con ello el debut de la marca en la industria del videojuego. Aunque moderadamente, la compañía está celebrando, pero no se puede decir lo mismo de los fans que se quedaron sin la flamante consola que XBOX lanzó para conmemorar el aniversario y que deben pagar más del doble de su precio oficial si en verdad la desean.

Como se reveló a mediados de año, XBOX lanzaría una edición conmemorativa del Xbox Series X a manera de tributo al Xbox original con el que debutó la marca en el lejano 15 de noviembre de 2001.

Se dejó claro que el sistema sería sumamente limitado, lo cual se corroboró con las preventas, que se cubrieron al instante el pasado agosto. Los jugadores iban a tener una oportunidad más de conseguir un ejemplar esta semana, cuando se pondría a la venta de manera oficial a través de la tienda oficial de Microsoft y otros distribuidores participantes.

Hay muchos jugadores enojados porque no alcanzaron XBOX Series X25

Los interesados sabían que no iba a ser tarea sencilla, pero aun así no imaginaban que el inventario se agotara increíblemente rápido.

Según reportes, las unidades volaron en la Microsoft Store justo como pasó en otras tiendas que llegaron a tener unidades disponibles aparte de las correspondientes a las preventas.

Como resultado, ya no es posible conseguirla en ningún lado, por lo menos a su precio sugerido de $900 USD, y hubo muchos fans que se quedaron sin la suya y fueron a redes sociales para expresar su descontento hacia Microsoft por la gran escasez del producto.

“Es una broma”, comentó un usuario evidentemente disgustado por la situación. “[El XBOX Series X25] Está hecho específicamente para los bots, acaparadores y distribución irregular. No hay fans genuinos que lo consigan”.

Was the same shit with the PS5 anniversary consoles as well, it’s all a joke. They’re made specifically for bots, scalpers and to be backdoored.



No genuine fans actually get these. — ᝯׁ (@Fouxboy) November 13, 2026

GameStop y revendedores ofrecen el XBOX Series X25 al doble de su precio oficial

Si bien se esperaba una demanda así, el enojo de los fans se entiende porque muchas unidades terminaron, efectivamente, en manos de acaparadores o revendedores que ofrecen la consola al doble del precio sugerido.

Pero también resulta indignante ver que un distribuidor autorizado como lo es la cadena norteamericana GameStop vendiera el XBOX Series X25 a cambio de $4950 USD, tal como reporta IGN. Es importante decir, sin embargo, que el precio se ajustó más tarde a $1995 USD y aún está disponible.

Irónicamente, sale más barato comprarla a revendedores en eBay, que llegan a ofrecerla tan barata como $1550 USD. Desde luego, no se contemplan gastos de envío, importación y el proceso de importación (por cuanto supera los $1000 USD, en el caso de México). Lo bueno es que estas consolas ya no están tan caras como originalmente se vendían en sitios de reventa.

GameStop vende el XBOX Series X25 a precio elevadísimo (imagen vía GameStop)

Para ponerlo en contexto, la versión normal de la consola más poderosa de Microsoft tiene un precio de $800 USD, lo que quiere decir que la edición especial es $100 USD más cara. Si bien el motivo traslúcido y más detalles alusivos al Xbox original son los que aumentan el precio de esta edición, hay que decir que además incluye una copia digital de Halo: Campaign Evolved.

Sale más barato comprar el XBOX Series X25 en eBay que en GameStop (imagen vía eBay)

¿Qué opinas de la altísima demanda por el XBOX Series X25? Cuéntanos en los comentarios.

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