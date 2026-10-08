XBOX dividió las opiniones de los jugadores cuando abandonó el esquema tradicional de exclusividades y apostó por los lanzamientos multiplataforma. Fue un experimento de luces y sombras, y parece que Microsoft dará marcha atrás. Eso sí, posiblemente el mejor juego first-party de la compañía confirmó su estreno para PS5.

Ya sabíamos que el videojuego en cuestión estaba en camino para la consola de Sony, aunque la falta de información sobre la fecha de estreno hizo creer a muchos jugadores que el port se canceló. Ese no fue el caso, y ya conocemos el mes de lanzamiento y otros detalles.

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Forza Horizon 6 ya tiene fecha de estreno oficial para PlayStation 5

Por supuesto, nos referimos a Forza Horizon 6, el popular videojuego de carreras que nos lleva a Japón. Esta entrega se lanzó para XBOX Series X|S y PC en mayo de 2026, y de inmediato se convirtió en uno de los títulos first-party de Microsoft más exitosos y aclamados de los últimos años.

El título tiene una puntuación romedio de 90 en Metacritic, así que se trata de uno de los lanzamientos de 2026 más celebrados hasta la fecha.

Antes del estreno, la compañía confirmó que el juego de Playground Games tendría un debut multiplataforma y que también llegaría a PlayStation 5, aunque en una fecha posterior.

En meses recientes, empezaron a surgir informes que señalaban que Forza Horizon 6 cambiaría su estreno y que llegaría hasta 2027. El estudio desarrollador negó tales rumores y prometió que el port se lanzaría este año. Al final, la información filtrada resultó ser precisa.

Esta semana, Playground Games confirmó que el juego de carreras se lanzará para PlayStation 5 el próximo 26 de enero de 2027, tal como reportó previamente el informante billbil-kun. La compañía no reveló el motivo exacto por el que decidió mover la fecha de lanzamiento hasta el próximo año.

Es posible que el cambio de planes tenga relación con el anuncio de la nueva expansión, que estará disponible el 21 de enero en todas las plataformas. Se desconocen los detalles del próximo contenido descargable, pero el avance muestra una playa con un bello atardecer en el fondo. Eso parece indicar que podremos explorar más ambientes veraniegos.

La primera expansión de Forza Horizon 6 debutará junto con el acceso anticipado de la versión de PS5

Forza Horizon 6 tendrá acceso anticipado en PS5

Tal como sucede en XBOX y PC, la versión para PS5 del juego se pondrá a la venta en múltiples ediciones, cada una con su propia serie de beneficios. Y sí, se lanzará un periodo de acceso anticipado que permitirá a los fanáticos entrar en la pista hasta 5 días antes del estreno oficial.

La Standard Edition de Forza Horizon 6 sólo incluye el juego base y tiene un precio de $126.03 MXN en la PS Store de PS5. Por su parte, la Deluxe Edition, que da acceso a un paquete de autos de bienvenida y al Car Pass, está disponible por $1723.28 MXN en la tienda digital.

Por su parte, la Premium Edition del antiguo exclusivo de XBOX incluye todo lo anterior, además de la membresía VIP, las primeras 2 expansiones y 2 paquetes adicionales de autos. Esta versión, que es la más completa, cuesta $2068.18 MXN en la consola de Sony. La preventa ya está activa.

Los jugadores que reserven la Premium Edition de Forza Horizon 6 podrán empezar a jugar desde el 21 de enero de 2026; en efecto, el mismo día que se lanza la primera gran expansión de contenido.

Será interesante descubrir si el port para PlayStation 5 cumple con las expectativas comerciales de Microsoft. Es altamente probable que así sea, pues Forza Horizon 5, la entrega anterior que nos llevó a México, fue uno de los exclusivos de XBOX más exitosos en la consola de Sony.

Forza Horizon 6 tendrá múltiples ediciones especiales en PS5

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