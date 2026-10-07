Durante los últimos pares de años, XBOX abrazó los lanzamientos multiplataforma y empezó a llevar sus juegos first-party más importantes a las consolas de la competencia. Si bien la compañía dio un volantazo tras la llegada de Asha Sharma y parece que priorizará una vez más las exclusividades, aún quedan restos de la estrategia anterior y ya sabemos que uno de los mejores juegos de Microsoft está en camino a PlayStation 5.

La verdadera pregunta es, ¿cuándo llegará el exclusivo a la plataforma de Sony? El estudio desarrollador jura y perjura que el lanzamiento tendrá lugar a finales de este año, pero una de las fuentes más fiables de la industria investigó el asunto y señaló que el debut del port está previsto para principios de 2027.

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Forza Horizon 6 en PS5 se retrasaría y debutaría hasta 2027

Por supuesto, hablamos de Forza Horizon 6. Sin exagerar, es uno de los títulos más aclamados de 2026 y uno de los mejores videojuegos first-party de XBOX en la última década, y su calificación sobresaliente de 90 en Metacritic deja en evidencia que fue del agrado de los críticos y jugadores por igual.

Por esa misma razón, es fácil entender por qué los usuarios de PlayStation 5 están entusiasmados y esperan con ilusión el port. Microsoft confirmó desde la revelación inicial el juego de carreras tendría un lanzamiento multiplataforma, aunque primero llegó a XBOX Series X|S y PC.

Ahora bien, ¿cuándo se lanzará la versión para PS5? Todavía no existe una respuesta concisa. Tras la llegada de Asha Sharma al equipo de liderazgo, la comunidad temía que se cancelara el lanzamiento multiplataforma. En medio de estas preocupaciones, el periodista Tom Warren de The Verge señaló que la compañía retrasó discretamente el debut para 2027.

Poco después, Playground Games publicó un comunicado oficial en su sitio web en el que confirmó que el port de Forza Horizon 6 para PlayStation 5 seguía en pie y que iba a debutar “a finales de este año”; sin embargo, Tom Warren mantuvo su postura y a inicios de septiembre reafirmó que el juego se retrasaría hasta 2027.

Ahora, billbil-kun, quien es uno de los filtradores más confiables de la industria gracias a su historial 100% preciso, realizó una investigación junto a su equipo y descubrieron que, efectivamente, el videojuego de carreras se saltará este año por completo y debutará a inicios del siguiente.

La fuente señala que Forza Horizon 6 sufrió un retraso silencioso, y que ahora su estreno está previsto para el 26 de enero de 2027. El informante también señala que el anuncio de la nueva fecha de estreno es inminente, y cree que se confirmará esta misma semana. Inmediatamente después, se abrirán los pedidos anticipados.

Forza Horizon 6 en PS5 se estrenaría el 26 de enero de 2027

Revelan precio y más detalles del port para PlayStation 5 de Forza Horizon 6

De acuerdo con la investigación de billbil-kun, Forza Horizon 6 tendrá un lanzamiento en formato físico en PlayStation 5. Esto representa una gran mejora con respecto al título anterior, que sólo tuvo un estreno digital en PS5. Lo mejor es que la caja sí incluirá un disco, aunque está por verse si requerirá algún tipo de descarga.

El informante también pudo confirmar los precios para el viejo continente. Según explica, el juego ambientado en Japón se venderá por £59.99 GBP en Reino Unido, mientras que costará €69.99 EUR en el resto de Europa. Se espera que en Estados Unidos y el resto de países mantenga un costo similar.

La fuente y su equipo no pudieron confirmar si Forza Horizon 6 tendrá una Premium Edition en PS5. En PC y XBOX, esta versión incluye el pase de expansión, un paquete de coches y otras bonificaciones. Y aquellos que la reservaron en su momento, pudieron jugar el título antes del estreno oficial gracias al periodo de acceso anticipado.

Este informe llega un día después de que Playground Games publicara un comunicado en el que ofreció disculpas a los fans por la falta de actualizaciones y contenido. Rumores previos señalaron que el port para PlayStation 5 se retrasó para que coincidiera con el lanzamiento del primer gran DLC.

Forza Horizon 6 tendría una versión en formato físico para PlayStation 5

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