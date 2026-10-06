Forza Horizon 6 es uno de los juegos mejor calificados de XBOX Game Studios en años recientes y uno de los más exitosos de Microsoft. Sin embargo, la entrega reciente se está quedando atrás en cuanto a lanzamiento de contenido y la comunidad está harta.

Los jugadores de la franquicia están acostumbrados al excelente trato por parte de Playground Games, pero en este ciclo no hay tantas novedades como en entregas anteriores.

La situación llegó a tal grado que el estudio tuvo que romper el silencio para calmar los ánimos, aunque la comunidad sigue furiosa.

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Los jugadores de Forza Horizon 6 están hartos de la falta de contenido y Playground trata de calmar los ánimos

En medio de la reciente polémica de Forza Horizon 6, Playground Games, estudio responsable del juego de carreras, subió un comunicado a redes sociales para tratar de calmar a los jugadores.

Los desarrolladores aseguraron a la comunidad que están al tanto de sus peticiones y críticas. También reconocieron que no han sido tan vocales en cuanto a novedades como en juegos anteriores.

Finalmente, señalaron que están comprometidos con el lanzamiento de nuevo contenido para el juego, así como de la aplicación de cambios que solicita la comunidad.

A message from the team: pic.twitter.com/uwwbzbY4i4 — Playground Games (@WeArePlayground) October 6, 2026

¿Qué problemas tienen los jugadores con Forza Horizon 6?

Entre las críticas de la comunidad contra Forza Horizon 6 se encuentra la falta de nuevos vehículos pues la mayoría proviene de las 2 anteriores entregas de la franquicia.

De la misma forma, la comunidad considera que faltan elementos, tanto en escenario, como en vehículos y eventos que reflejen la cultura japonesa del automovilismo. Hasta ahora, se piensa que es una oportunidad desaprovechada.

Asimismo, se expone la falta de opciones para socializar y de comunicación interna, así como moderación humana pues hay casos de baneo que serían un error por parte del sistema de moderación del juego que funciona con IA.

¿Playground Games se queda sin baterías?

Un detalle que se debe tomar en cuenta es que Playground Games no solo trabaja en Forza Horizon 6. También desarrollan la nueva entrega de Fable.

En este caso, el juego de rol y acción tiene altas expectativas y el estudio dedicó parte de sus recursos para finalizar el desarrollo y cumplir con lo que XBOX y los fans esperan de él.

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