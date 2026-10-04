Las últimas decisiones de Sony y PlayStation no han sido las mejores en los ojos de los jugadores. Sin embargo, se empiezan a divisar reflejos de quizás un lejano arco de redención, por lo menos para los fans veteranos de la marca, pues más pistas refuerzan la intención de la compañía de revivir franquicias inactivas, entre las cuales estaría una de las primeras del estudio de Ghost of Tsushima e inFAMOUS.

Pese a que PlayStation es hogar de unas de las franquicias de videojuegos más longevas, la compañía ha decidido no continuar con ellas, dejándolas en un periodo de inactividad triste que empeoró con la disolución de SIE Japan Studio a inicios de esta década y Bluepoint Games meses atrás.

No obstante, tras la retahíla de decisiones criticables, Sony estaría en busca de consentir a sus seguidores veteranos no con 1, no con 2, sino con 3 franquicias que regresarían próximamente.

¿Qué sagas antiguas de PlayStation regresarán?

Si estás al pendiente de la escena de filtraciones de PlayStation, seguramente sabes que desde hace meses circula información que sugiere el regreso de franquicias viejas de la marca.

Conforme pasa el tiempo, la lista se define más; precisamente en semanas recientes se ha hablado de Killzone y Ape Escape, ambas IP de la era del PlayStation 2, y al parecer se sumará a ellas una más: Sly Cooper.

La iniciativa de preservación de Sony muestra algunas de las posibles franquicias de PlayStation que podrían regresar en PS5 con un nuevo lanzamiento

Esta nueva información proviene del usuario de ResetEra thisiserfan, que comentó este fin de semana que Sony Interactive Entertainment (SIE) estaría planeando el regreso de franquicias clásicas por medio de acuerdos con estudios externos y actualmente estaría escuchando propuestas, de ahí que de la nada comenzaran a surgir rumores en torno a varias sagas que podrían regresar.

El informante comentó que PlayStation Studios se haría cargo del financiamiento y la distribución de los supuestos juegos, que incluso podrían contar con apoyo o supervisión del estudio que creó sendas franquicias, como supuestamente pasará con Killzone o como ocurrió con God of War: Sons of Sparta (colaboración entre Mega Cat Studios y SIE Santa Monica Studio).

Había una película de Sly Cooper en desarrollo, pero no llegó a buen puerto (imagen: Sony)

Sony planearía lanzamiento del PlayStation 6 con fuerte dosis de nostalgia

La filtración no paró ahí, puesto que el informante mencionó que los títulos que las franquicias de las que ha escuchado específicamente son Killzone, Ape Escape y Sly Cooper, reforzando así los rumores en torno a estos juegos.

Algo interesante es que thisiserfan cree que los primeros proyectos de esta iniciativa estarán listos en la ventana de lanzamiento del PlayStation 6, lo que deja ver la intención de Sony de impulsar las ventas apelando a la nostalgia.

No está de más decir que se trata de información extraoficial, por lo que te invitamos a tomarla como tal. No obstante, también debes saber que se trata de un informante que ha acertado en sus predicciones; de hecho, fue uno de los que contribuyó a revelar la existencia de God of War: Sons of Sparta.

Sly Cooper regresaría para acompañar el lanzamiento del PlayStation 6 (imagen: Sony)

¿Te gustaría el regreso de alguna otra saga olvidada de PlayStation? Cuéntanos en los comentarios.

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