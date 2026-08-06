El formato físico está en la cuerda floja, y todo parece indicar que los juegos en disco serán cosa del pasado en cuestión de meses. Los fanáticos hacen todo lo posible para revertir esta situación, pero las recientes declaraciones de Capcom dejan en evidencia por qué el futuro 100% digital es casi inevitable.

A principios de julio, PlayStation causó un maremoto al confirmar que dejará de producir juegos físicos a principios de 2028, una medida que impactará a experiencias exclusivas y lanzamientos de terceros por igual. Eso significa que la PS Store se convertirá en el canal principal para adquirir títulos digitales, aunque las cajas también incluirán códigos de descarga.

Desde entonces, los fanáticos se preguntan si es posible obligar a la compañía japonesa a dar marcha atrás con sus planes. Eso luce poco probable, pues incluso uno de los principales publishers de la industria acaba de restarle importancia a la desaparición del formato físico.

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Capcom ni se inmuta ante el inevitable fin del formato físico

Tras encadenar una serie de lanzamientos exitosos, es justo decir que Capcom vive uno de sus mejores momentos en toda su historia. Sin ir demasiado lejos, este año rompió otro récord de ingresos y reportó excelentes ventas de juegos gracias a proyectos como Pragmata y Resident Evil Requiem.

En mayo de 2026, el estudio nipón reveló en su informe financiero que, durante el primer trimestre del presente año fiscal, alrededor de 93.3% de las ventas de sus juegos fueron por medio del formato digital. Eso se alinea con la tendencia actual, pues en el mismo reporte se informó que 95.2% de todas las unidades vendidas durante 2025 fueron digitales.

Pero claro, también existe un porcentaje considerable de jugadores que aún compran los títulos de Capcom en formato físico. ¿Acaso la decisión de PlayStation tendrá un impacto en las finanzas de la casa de Resident Evil y Street Fighter? Luce improbable.

Durante la sección de preguntas y respuestas de su último informe financiero, un inversionista le preguntó a la compañía japonesa si prevén que la contracción del mercado de juegos físicos tenga un impacto a mediano y largo plazo. El publisher se mostró confiado y claramente no teme por la transición a un futuro 100% digital.

“Aproximadamente 90% de nuestras ventas unitarias son digitales. No prevemos un impacto significativo en este momento”, respondió Capcom.

La compañía japonesa es la más reciente en pronunciarse sobre la caída del formato físico. Hace unas semanas, Yves Guillemot de Ubisoft se mostró parcialmente a favor de eliminar los lanzamientos en disco, pues indicó que el mercado de PC experimentó un crecimiento gracias a la era digital.

Capcom cree que el fin del formato físico no tendrá un impacto en su negocio

¿PlayStation dará marcha atrás con sus planes tras las críticas de los jugadores?

La respuesta de Capcom y su aparente indiferencia preocupó a un sector de los jugadores, quienes temen que los lanzamientos en disco desaparezcan por completo. SEGA se mostró a favor del formato físico, pero al mismo tiempo reconoció que la transición a la era digital es crucial para el negocio de la industria de los videojuegos.

Lin Tao, directora financiera de Sony, confirmó que continuarán con sus planes de eliminar el formato físico, aunque confirmó que la compañía está al tanto de las opiniones de los fanáticos. Mientras tanto, los usuarios del Internet se niegan a tirar la toalla y ya organizan un nuevo boicot.

Electronic Arts informó en su último reporte financiero que 81% de las ventas de sus juegos fueron digitales. El caso de Nintendo es más interesante, pues demuestra que los juegos en disco y cartucho aún tienen cabida en la industria.

La empresa de Kioto reveló en su informe de ganancias que los videojuegos digitales sólo representaron 61.5% de las ventas totales durante el último trimestre. Eso sí, esa cifra supone un ligero aumento con respecto al mismo periodo del año anterior, que registró 59.3%.

Mientras los expertos advierten que Microsoft y Sony adoptarán un enfoque parcial o completamente digital en su próxima generación, los analistas coinciden en que Nintendo será el último fabricante de hardware que aún apostará por el formato físico.

PlayStation dejará de lanzar juegos en disco, pero Capcom no está preocupado

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