PlayStation está por cambiar los videojuegos para siempre. A inicios de julio, la compañía anunció que abandonará el formato físico a partir de enero de 2028, una medida que marcará un precedente para el resto de la industria. A medida que surgen nuevas iniciativas en un intento de frenar esos planes, el grupo de hackers Anonymous finalmente abordó la polémica.

Ya pasó casi un mes desde que Sony compartió el anuncio, y todavía guarda silencio sobre el tema. Mientras tanto, los jugadores continúan con sus esfuerzos para revertir esta situación. La comunidad lanzó una petición que reunió miles de copias, puso en marcha la campaña “No Disc, No Buy” y organizó un nuevo boicot masivo que tendrá lugar en agosto.

Al menos por ahora, estas iniciativas parecen inútiles y todo indica que, a pesar de la reacción negativa de los fans, PlayStation seguirá firme con su postura. A medida que la controversia se intensifica con el paso de los días, Anonymous se unió a la conversación con información muy interesante.

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Anonymous lamenta el fin del formato físico y advierte sobre los medios digitales

Para aquellos que lo desconozcan, Anonymous es un famoso colectivo internacional conformado por hackers y expertos cibernéticos anónimos que participan en labores de activismo político. Durante el fin de semana, el grupo por fin aportó su punto de vista sobre la controversia que se vive en la industria de los videojuegos.

En un extenso mensaje, la agrupación resume el caso y, sorpresivamente, se muestra imparcial en gran parte del artículo. Explica que la decisión de PlayStation tiene sentido, pues recuerda que, según los datos, las descargas digitales ahora representan hasta 85% de las ventas de juegos completos en los ecosistemas de Sony.

Sin embargo, el grupo también advierte sobre los peligros de dirigirse a una era totalmente digital, y recordó que la compañía japonesa ya prepara el cierre de la PS Store de PS3 y PS Vita, lo que provocará que se pierdan más de 2000 videojuegos que jamás tuvieron un lanzamiento físico.

Anonymous también se pronunció sobre la caída masiva de la PSN que tuvo lugar a principios de 2025 y que duró aproximadamente 24 horas.

“En un mundo con discos, una interrupción del servicio era una simple molestia. Aunque internet o la tienda estuvieran caídos, aún podías insertar un disco y jugar. En un mundo exclusivamente digital, una interrupción puede ser mucho peor. Es posible que no puedas descargar los juegos que compraste y que cualquier juego que necesite verificar la licencia en línea no se inicie”.

Vale la pena destacar que el grupo jamás amenazó a Sony ni insinuó que planea un ataque en contra de PlayStation; sin embargo, llama la atención que el mensaje se publicó pocos días después de que la PSN sufrió otra interrupción que impidió a millones de fanáticos acceder a sus títulos favoritos.

Es importante aclarar que todo parece indicar que es una mera coincidencia y que Anonymous no fue el responsable de la caída masiva que dejó fuera de línea a las comunidades de PS4 y PS5.

Anonymous es el último grupo en criticar a PlayStation por su futuro totalmente digital

Anonymous comparte recomendaciones a jugadores de PlayStation

Tras destacar la importancia que tiene el formato físico y advertir sobre los peligros de depender de los medios digitales, Anonymous detalló algunos puntos que pueden seguir los jugadores para resistir y defender sus iniciales. Si bien duda que PlayStation cambie de parecer, considera que la comunidad puede tomar medidas para protegerse.

En primer lugar, el grupo recomienda a los fanáticos comprar juegos físicos siempre que sea posible, y recuerda que, a pesar de que Sony abandonará dicho formato en 2028, todos los discos lanzados previamente aún funcionarán. “Si para ti es importante tener un sentido de propiedad, el disco aún es la manera más fiable de obtenerlo”.

Por otra parte, la agrupación insta a los jugadores a conseguir videojuegos en tiendas digitales que dejen claro que se realiza una compra y no que sólo se alquila una licencia. En tercer lugar, cree que es una buena idea que los fanáticos descarguen y hagan copias de seguridad de los videojuegos que ya tienen en su posesión.

Finalmente, Anonymous invita a las personas a apoyar iniciativas que defiendan los derechos de propiedad digital, y señala que ya existen algunas leyes en esa índole en Estados Unidos y otras regiones gracias a la presión ciudadana.

“El cambio a lo digital se vende como pura comodidad, y la comodidad es real. Pero la clave siempre estuvo en los términos y las condiciones. Cuando compras un juego digital, sólo alquilas el acceso bajo los términos de la compañía; y a partir de 2028, en PlayStation, la simple alternativa de tener un disco desaparecerá para los juegos nuevos”.

PlayStation eliminará los juegos físicos en enero de 2028

Pero dinos, ¿qué opinas de estas recomendaciones? Déjanos leerte en los comentarios.

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